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Чемпионат Украины
Колос К
07.10.2023 17:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
06 октября 2023, 17:50 | Обновлено 06 октября 2023, 18:48
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Колос – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Ковалевская команда не может добиться успеха уже 6 туров подряд

06 октября 2023, 17:50 | Обновлено 06 октября 2023, 18:48
120
0
Колос – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу 7 октября на стадионе «Колос» в Ковалевке Киевской области в поединке 10-го тура Украинской Премьер-Лиги футболисты местного клуба будут принимать полтавскую «Ворсклу». На данный момент соперников в турнирной таблице разделяет всего одно очко. У будущих гостей 12 набранных баллов после 8 матчей, а подопечные Ярослава Вишняка провели на одну игру больше и при этом набрали на одно очко меньше.

Колос

После удачного старта в нынешнем сезоне, когда у «Колоса» после трех поединков в активе появилось 7 очков, далее ковалевцы не смогли одержать ни одной победы в 6 матчах подряд. Четыре раза они играли вничью и дважды покидали поле побежденными. В результате, команда опустилась во вторую половину турнирной таблицы, откуда уже гораздо ближе до зоны вылета, чем до лидеров.

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Уже неоднократно обращалось внимание на то, что «Колос» очень мало забивает голов в ворота соперников и особенно явно это проявилось как раз в тех 6 матчах, где у ковалевских футболистов не было побед. Только два раза подопечные Ярослава Вишняка радовались забитым мячам, после 12 августа. А ведь на дворе уже октябрь.

Следует добавить, что в предстоящем поединке не смогут помочь своим партнерам два опытных игрока «Колоса». Андрей Богданов в нынешнем сезоне уже получил 4 предупреждения и будет отбывать дисквалификацию. А недавний дебютант клуба Андрей Цуриков, кстати, успевший забить два из шести голов, совсем недавно получил серьезную травму, прооперирован и, скорее всего, будет вынужден пропустить оставшуюся осеннюю часть чемпионата.

Ворскла

Если у болельщиков «Колоса» настроение, прямо скажем, не очень хорошее, то у поклонников «Ворсклы», наоборот, оно приподнятое. После победы над действующим чемпионом страны и лидером нынешней Премьер-Лиги «Шахтером» 2:1, в случае очередного успеха подопечные Виктора Скрипника могут вплотную приблизиться к группе лидеров.

А еще полтавская команда не признает в этом сезоне компромиссов. Четыре победы, четыре поражения и ни одной ничьей. Чувствуется, что пока все в порядке в обороне, о чем свидетельствуют 15 пропущенных мячей. Но за счет результативной игры в атаке, данный фактор компенсируется набранными очками. Кстати, лучшим бомбардиром команды на данный момент является опорный полузащитник Александр Скляр, который иногда вынужден действовать и на позиции защитника. Но это никак не мешает ему забивать и на счету Скляра уже 3 гола.

Добавим, что для полтавской команды матч в Ковалевке станет пятым выездным в нынешнем чемпионате. И здесь равенство по числу побед и поражений. Дважды играя в гостях «Ворскла» добывала по три очка и еще два раза покидала поле побежденной.

Статистика матчей

В элитном дивизионе соперники провели 7 матчей и ни разу не сыграли вничью. «Ворскла» побеждала 6 раз, «Колос» только один. Разница голов 12-4. В прошлом сезоне в первом круге в Ковалевке выиграли гости 2:1. Голы у победителей забили Сефери и Степанюк, а у проигравших Милько. И во втором круге в Полтаве «Ворскла» оказалась сильнее. Здесь отличились Фелипе и Скляр.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Фесюн, Черноморец, Бурда, Бондаренко, Болбат, Лучкевич, Милько, Демченко, Мякушко, Диего, Безбородько

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Скляр, Крупский, Степанюк, Павлюк, Якубу, Нестеренко, Челядин, Кане, Хрипчук

Прогноз на противостояние:

«Колосу» обязательно надо побеждать, чтобы прервать затянувшуюся безвыигрышную серию, а «Ворскла» будет стремиться к тому, чтобы увезти из Ковалевки три очка и приблизиться к лидерам Премьер-Лиги. Предположим, что забьют и те, и другие. Скорее всего, будет ничья 1:1.

7 октября, суббота

«Колос» – «Ворскла»
Ковалевка. Стадион «Колос». 17:00
ТВ-трансляция на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
КОЛОС - ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)
Прогноз Sport.ua – 1:1
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Ворскла Полтава Колос - Ворскла прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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