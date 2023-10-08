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  4. Виктор СКРИПНИК: «Мои футболисты выходят на поле не кукурузу охранять»
Украина. Премьер лига
08 октября 2023, 11:01 | Обновлено 08 октября 2023, 11:07
423
1

Виктор СКРИПНИК: «Мои футболисты выходят на поле не кукурузу охранять»

Главный тренер «Ворсклы» прокомментировал ничью с «Колосом»

08 октября 2023, 11:01 | Обновлено 08 октября 2023, 11:07
423
1
Виктор СКРИПНИК: «Мои футболисты выходят на поле не кукурузу охранять»
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал ничью в матче 10-го тура Украинской Премьер-лиги против ковалевского «Колоса» (0:0):

«Две команды наиграли на ничью. Учитывая что мы играли на выезде, поэтому можем быть довольны. Мы сыграли на ноль. Это наша первая ничья почти за 5 месяцев. Поэтому позитива больше, чем негатива.

Травмы - это неотъемлемая часть футбола. Надо выходить из нее как можно лучше. В предыдущих играх наша кадровая ситуация была не лучше. Но тогда мы побеждали. Сегодня с кадрами было лучше, но мы не победили.

Мы не проигрывали единоборства. Да, в конце были длинные передачи и давление в нашей штрафной, но мои игроки также выходят на поле не кукурузу охранять, а в футбол играть, поэтому борются».

У «Ворсклы» 13 очков в 9 матчах этого сезона УПЛ. Они занимают 8-е место в турнирной таблице.

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Виктор Скрипник Ворскла Полтава Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Колос - Ворскла
Источник ФК Ворскла
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AutumnBridge
У Ворсклы первая ничья в таблице.  А вот во что Колос играл дома?  Думают и Динамо согласится на 0:0? ))
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