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  4. Колос – Ворскла – 0:0. Супермоменты на последних минутах. Видеообзор матча
Чемпионат Украины
Колос К
07.10.2023 17:00 – FT 0 : 0
Ворскла
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Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 23:17 | Обновлено 07 октября 2023, 23:18
46
0

Колос – Ворскла – 0:0. Супермоменты на последних минутах. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 10-го тура УПЛ

07 октября 2023, 23:17 | Обновлено 07 октября 2023, 23:18
46
0
Колос – Ворскла – 0:0. Супермоменты на последних минутах. Видеообзор матча
УПЛ

7 октября состоялся матч 10-го тура УПЛ между клубами «Колос» и «Ворскла». Игра завершилась со счетом 0:0.

Украинская Премьер-лига. 10 тур.

«Колос» – «Ворскла» – 0:0.

Видеообзор матча:

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Источник Sport.ua
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