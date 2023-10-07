Украина. Премьер лига07 октября 2023, 23:17 | Обновлено 07 октября 2023, 23:18
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Колос – Ворскла – 0:0. Супермоменты на последних минутах. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 10-го тура УПЛ
07 октября 2023, 23:17 | Обновлено 07 октября 2023, 23:18
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7 октября состоялся матч 10-го тура УПЛ между клубами «Колос» и «Ворскла». Игра завершилась со счетом 0:0.
Украинская Премьер-лига. 10 тур.
«Колос» – «Ворскла» – 0:0.
Видеообзор матча:
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