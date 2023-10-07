В Ковалевке – Засуха и засуха. Колос и Ворскла не сумели забить
В конце игры хозяева могли вырвать победу, но мастерства и фарта не хватило
В субботу, 7 октября, на стадионе «Колос» в Ковалевке состоялся матч 10 тура Украинской Премьер-Лиги, в котором играли «Колос» и «Ворскла». Счет игры – 0:0.
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Украинская Премьер-лига. 10 тур.
«Колос» – «Ворскла» – 0:0.
Емец, 49, Демченко, 49, Безбородько, 64, Болбат, 66, Бурда, 90+4, Велетень, 90+7 - Скляр, 89.
«Колос»: Фесюн – Золотов, Черноморец, Бондаренко, Бурда, Емец – Мякушко (Ильин, 65), Демченко, Милько, Болбат (Велетень, 80) – Безбородько (Попов, 65).
«Ворскла»: Исенко – Пердута, Челядин, Сантана (Хрипчук, 90+2), Корниенко – Павлюк, Скляр – Кане, Нестеренко (Бацула, 90+2), Якубу (Крупський, 77) – Степанюк.
Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка).
Стадион: «Колос» (Ковалевка).
КОЛОС - ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Наши оценки:
Замены Колоса: Ильин - 5,5, Велетень - б/о, Попов - 5,5.
Замены Ворсклы: Крупский - б/о, Бацула - б/о.
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