Колос – Ворскла. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 10 тура Украинской Премьер-лиги
В субботу, 7 октября, на стадионе «Колос» в Ковалевке начнется матч 10 тура Украинской Премьер-Лиги, в которм будут играть «Колос» и «Ворскла». Начало игры – в 17:00.
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«Колос» начал сезон успешно с 7 очками в первых трех матчах, но потом не одержал ни одной победы в течение 6 игр. Команда опустилась в таблице поближе к зоне вылета. Главной проблемой является неэффективность в атаке.
Напротив, «Ворскла» себе подняла настроение после победы над «Шахтером» и может приблизиться к лидерам при условии новой победы. Команда имеет баланс между викториями и поражениями, а лучшим бомбардиром является Александр Скляр с тремя голами.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Ворскла» в украинской версии сайта.
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