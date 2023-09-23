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Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 17:00 | Обновлено 23 сентября 2023, 17:43
687
2

Было очень тяжело. Полесье дома победило Минай

Команда Юрия Калитвинцева во втором тайме дожала подопечных Владимира Шарана

23 сентября 2023, 17:00 | Обновлено 23 сентября 2023, 17:43
687
2
Было очень тяжело. Полесье дома победило Минай
ФК «Полесье»

В субботу, 23 сентября, «Полесье» и «Минай» встретились в матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги. Напряженный поединок, который состоялся в Житомире, завершился победой хозяев поля.

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев после гостевого поражения от «Черноморца» в стартовом составе своих подопечных произвел некоторые изменения: вместо Кравченко, Крушинского, Ариэлсона и Янакова на поле вышли Кушниренко, Макуана, Грицук и Морозко, для которого это был дебютный матч в УПЛ в составе житомирского клуба. Владимир Шаран после гостевой ничьи с «Александрией» также внес коррективы в основной состав: вместо Ралюченко и Одарюка на поле вышли Кораблин и Рогозинский.

ФК «Полесье»

Гости активнее начали эту игру и уже в дебюте матча имели возможность открыть счет. Кораблин издалека пробил рядом нижним углом ворот, а удар Твердохлеба пришелся в руки вратаря. В составе хозяев поля мог отличиться Кушниренко, но головой пробил выше ворот. Не хватило точности и удару со «второго этажа» в исполнении Будковского.

В середине тайма Макуана навесил в штрафную на Будковского и тот головой сумел пробить мимо Бандуры. Однако после консультаций с VAR арбитр Евтухов, который дебютировал в УПЛ, не засчитал этот гол, зафиксировав положение вне игры у Макуаны. Гости продолжали искать пути взятия ворот соперника и все же сумели открыть счет. После розыгрыша углового мяч отскочил к Твердохлебу, и тот в одно касание пробил мимо Бойко.

«Полесье» в конце тайма имело возможность сравнять счет. Арбитр назначил пенальти за грубую игру со стороны Твердохлеба. Грицук в 10-й раз в УПЛ пробивал с «точки» и впервые не сумел реализовать пенальти. Он пробив «паненкой», мяч прилетел в руки вратарю. В ворота же Бандуры в 40-й раз пробивался пенальти, и в 6-й раз вратарь стал победителем такой дуэли.

ФК «Полесье»

Во время перерыва Калитвинцев произвел две замены. В частности, вместо Будковского вышел Ариэлсона. А сравнять счет мог Танковский, удар которого с близкого расстояния парировал Бандура. С острого угла пытался забить гол Кораблин, но Бойко сыграл надежно.

Хозяева поля активно старались изменить ход поединка и сумели забить гол. Ариэлсон вывел на ударную позицию Смолякова, и Артем красиво перебросил мяч через вратаря, забив свой первый гол в составе «Полесья».

ФК «Полесье»

Мог вскоре вывести «Минай» вперед Дмитрук, замыкавший фланговую передачу партнера, но попал во вратаря. Также могли забить второй гол и игроки «Полесья», но Ариэлсон, перебрасывая мяч через вратаря, не попал в рамку ворот.

И все же усилия хозяев поля привели к взятию ворот соперников. Мустафаев при добивании мяч сумел точно пробить, забив свой первый гол в составе «Полесья».

В итоге «житомирская команда одержала свою первую волевую победу в УПЛ. «Минай» же и дальше остается единственным клубом, который еще не выигрывал в этом чемпионате.

ФК «Полесье»

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Полесье» – «Минай» – 2:1

Смоляков (68), Мустафаев (83) – Твердохлеб (39).

Огиря (72), Мустафаев (81) – Твердохлеб (44), Рогозинский (45+1), Кораблин (65), Витенчук (76).

На 45-й минуте Грицук не реализовал пенальти.

«Полесье»: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Морозко, Смоляков, Танковский (Огиря, 71), Кушниренко (Крушинский, 46), Грицук (Мустафаев, 62), Назаренко (Козак, 62), Макуана, Будковский (Ариэлсон, 46).

«Минай»: Бандура, Чуев (Кравчук, 86), Немчанинов, Мельник, Дмитрук, Булеза, Витенчук (Панасенко, 86), Рогозинский (Одарюк, 71), Кораблин (Солдат, 77), Твердохлеб, Гуничев (Вишневский, 77).

Арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр).

Центральный стадион «Полесье» (Житомир).

Наши оценки:

«Полесье» (замены): Огиря - 5.5, Крушинский - 5.0, Мустафаев - 6.5, Козак - 5.0, Ариэлсон - 6.0.

«Минай» (замены): Одарюк - 5.0, Вишневский - 5.0, Солдат - б/о, Панасенко - б/о, Кравчук - б/о.

ПОЛЕСЬЕ – МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Минай Полесье - Минай отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Burevestnik
а хто там тренер в ФК Минай? 
чи Шаран чи де?                        
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Gargantua
Полесью везет.
игра была ничейная
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