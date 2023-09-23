Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «В первом тайме футбола с нашей стороны я не увидел»

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал волевую победу над «Минаем» (2:1).

«Мы пытались действовать агрессивно с первых минут, но «Минай» был несогласен с этим. Мы увидели их характер.

В первом тайме было много борьбы, а футбола с нашей стороны я не увидел. После перерыва сделали замены. Ребята активно вошли, включили характер, без которого нельзя играть в футбол, и не хотели проигрывать. Понравилось это, но качество игры должно быть лучше», – сказал Калитвинцев.