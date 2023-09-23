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Полесье
23.09.2023 15:00 – FT 2 : 1
Минай
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Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 19:42 | Обновлено 23 сентября 2023, 20:29
504
0

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «В первом тайме футбола с нашей стороны я не увидел»

Главный тренер «Полесья» – о непростой победе над «Минаем»

23 сентября 2023, 19:42 | Обновлено 23 сентября 2023, 20:29
504
0
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «В первом тайме футбола с нашей стороны я не увидел»
ФК Полесье. Юрий Калитвинцев

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал волевую победу над «Минаем» (2:1).

«Мы пытались действовать агрессивно с первых минут, но «Минай» был несогласен с этим. Мы увидели их характер.

В первом тайме было много борьбы, а футбола с нашей стороны я не увидел. После перерыва сделали замены. Ребята активно вошли, включили характер, без которого нельзя играть в футбол, и не хотели проигрывать. Понравилось это, но качество игры должно быть лучше», – сказал Калитвинцев.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Минай Полесье - Минай Юрий Калитвинцев пресс-конференция
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