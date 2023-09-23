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  4. Полесье – Минай – 2:1. Сложная победа над аутсайдером. Видео голов и обзор
Чемпионат Украины
Полесье
23.09.2023 15:00 – FT 2 : 1
Минай
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Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 18:05 | Обновлено 23 сентября 2023, 19:08
333
0

Полесье – Минай – 2:1. Сложная победа над аутсайдером. Видео голов и обзор

Команда держится среди лидеров

23 сентября 2023, 18:05 | Обновлено 23 сентября 2023, 19:08
333
0
Полесье – Минай – 2:1. Сложная победа над аутсайдером. Видео голов и обзор
ФК Полесье

«Полесье» в напряженном матче чемпионата Украины с трудом обыграло «Минай», который находится на последнем месте. В конце встречи счет был 1:1, но Эмиль Мустафаев оформил победный гол на 83-й минуте.

«Минай» остается с тремя пунктами, а житомирская команда набрала 15 очков и делит с Черноморцем 3-4 позиции.

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Мустафаев (Полесье).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Смоляков (Полесье).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (Минай).
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Полесье Житомир Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Полесье - Минай
Источник Sport.ua
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