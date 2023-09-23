Украина. Премьер лига23 сентября 2023, 18:05 | Обновлено 23 сентября 2023, 19:08
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Полесье – Минай – 2:1. Сложная победа над аутсайдером. Видео голов и обзор
Команда держится среди лидеров
23 сентября 2023, 18:05 | Обновлено 23 сентября 2023, 19:08
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«Полесье» в напряженном матче чемпионата Украины с трудом обыграло «Минай», который находится на последнем месте. В конце встречи счет был 1:1, но Эмиль Мустафаев оформил победный гол на 83-й минуте.
«Минай» остается с тремя пунктами, а житомирская команда набрала 15 очков и делит с Черноморцем 3-4 позиции.
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Мустафаев (Полесье).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Смоляков (Полесье).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (Минай).
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