«Полесье» в напряженном матче чемпионата Украины с трудом обыграло «Минай», который находится на последнем месте. В конце встречи счет был 1:1, но Эмиль Мустафаев оформил победный гол на 83-й минуте.

«Минай» остается с тремя пунктами, а житомирская команда набрала 15 очков и делит с Черноморцем 3-4 позиции.