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Чемпионат Украины
Полесье
23.09.2023 15:00 - : -
Минай
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Украина. Премьер лига
22 сентября 2023, 18:10 | Обновлено 22 сентября 2023, 18:37
116
1

Полесье – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Первая встреча соперников в УПЛ

22 сентября 2023, 18:10 | Обновлено 22 сентября 2023, 18:37
116
1
Полесье – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Полесье

В субботу, 23 сентября, «Полесье» впервые в УПЛ будет принимать «Минай», с которым раньше встречалось во Второй лиге и Кубке Украины. Житомирский клуб после повышения в ранге пока обходится без ничьих.

Полесье

После трех подряд побед «Полесье» в прошлом туре потерпело гостевое поражение от «Черноморца». Подопечные Юрия Калитвинцева впервые в УПЛ на полях соперников не сумели забить гол. Тем не менее, житомирский клуб на этом отрезке соревнований находится в квартете лучших команд чемпионата. Хорошо влились в коллектив два новичка-легионера – Бени Макуана и Ариэлсон, которые уже открыли счет своих голов в УПЛ.

Нападающий «Полесья» Филипп Будковский поделился впечатлениями о выступлениях своей команды: «Мы сейчас в верхней части таблицы, каждый уже получил свою порцию мотивации. Мы хотим быть там, где мы сейчас – в зоне еврокубков. Есть амбиции президента, есть амбиции команды, амбиции тренера. Конечно, хочется попасть в еврокубки. Но всего этого можно достичь через тренировки, через футбольные поля. Все зависит от нас – если мы собираемся играть и показывать тот футбол, в который мы умеем играть, то у нас все получится и все будет хорошо».

Минай

Минайцы в прошлом туре в гостях сыграли вничью с «Александрией». В общей сложности закарпатцы с начала чемпионата еще не побеждали: три ничьи и четыре поражения. Как следствие, подопечные Владимира Шарана замыкают турнирную таблицу УПЛ. После прошлой игры главный тренер «Миная» отметил: «Хочу видеть такой «Минай» в каждом поединке. Тогда нас не будут считать аутсайдерами. Ребята неплохо прогрессировали в этот период. Физическую составляющую подтянули, было тяжело, жара, как и по всей стране. Но выдержали этот темп и здорово смотрелись в защите. В раздевалке сейчас все расстроены, потому что «привезли» себе на ровном месте гол».

Игроки «Миная» с начала чемпионата больше одного гола за матч не забивают. Владимир Шаран во главе разных клубов может одержать 80-ю победу в УПЛ, в том числе 10-ю с «Минаем».

Статистика встреч

Ранее соперники провели четыре игры во Второй лиге и одну кубковую. Баланс всех игр: одна победа «Полесья», одна ничья и две виктории «Миная». Последний раз команды провели личную встречу 30 сентября 2020 года, когда в третьем предварительном этапе Кубка Украины минайцы в гостях одержали победу со счетом 2:1.

Фемида

Арбитром матча назначен Дмитрий Евтухов (Днепр), для которого это будет дебютная игра в УПЛ. А в Первой лиге Евтухов провел всего 11 игр.

Прогноз на противостояние

«Полесье» после поражения в прошлом туре будет пытаться реабилитироваться и одержать домашнюю победу. «Минай» – единственная команда чемпионата, которая еще не побеждала. Спрогнозируем минимальную победу хозяев поля.

Ориентировочные составы:

«Полесье»: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Кравченко, Танковский, Крушинский, Назаренко, Янаков, Ариэлсон, Будковский.

«Минай»: Бандура, Немчанинов, Чуев, Витенчук, Твердохлеб, Ралюченко, Одарюк, Булеза, Дмитрук, Мельник, Гуничев.

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23 сентября, суббота

«Полесье» – «Минай»
Житомир. Центральный стадион «Полесье». 15.00
ТВ-трансляция на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
ПОЛЕСЬЕ – МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр)
Прогноз Sport.ua – 1:0
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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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