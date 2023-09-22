В субботу, 23 сентября, «Полесье» и «Минай» встретятся в матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги. Игра состоится в Житомире, на Центральном стадионе «Полесье». Начало назначено на 15:00.

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После трех подряд побед «Полесье» в прошлом туре потерпело гостевое поражение от «Черноморца». Как для новичка высшего дивизиона житомирский клуб выступает достаточно успешно: 4 победы при 3 поражениях. Перед восьмым туром подопечные Юрия Калитвинцева занимали четвертое место в турнирной таблице.

«Минай» – пока что главный аутсайдер текущего чемпионата. Подопечные Владимира Шарана в семи матчах набрали только три очка. Закарпатская команда еще не одержала ни одной победы.

«Полесье» и «Минай» впервые встретятся на уровне УПЛ. Ранее соперники провели четыре игры во Второй лиге и одну кубковую. Баланс всех поединков: одна победа «Полесья», одна ничья и две виктории «Миная». Последний раз команды провели личную встречу 30 сентября 2020 года, когда в третьем предварительном этапе Кубка Украины минайцы в гостях одержали победу со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Минай», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.