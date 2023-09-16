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Черноморец
16.09.2023 15:00 – FT 1 : 0
Полесье
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Украина. Премьер лига
16 сентября 2023, 16:59 | Обновлено 16 сентября 2023, 17:03
355
1

Домашняя крепость. Черноморец в Одессе переиграл Полесье

Команда Романа Григорчука забила красивый мяч в первом тайме, после чего удерживала счет

16 сентября 2023, 16:59 | Обновлено 16 сентября 2023, 17:03
355
1
Домашняя крепость. Черноморец в Одессе переиграл Полесье
ФК Черноморец Одесса

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Черноморец» – «Полесье» - 1:0

Васильев, 13

Бойчук, 66 – Шабанов, 39, Смоляков, 72, Бойко, 81, Грицук, 81, Танковский, 90+1

«Черноморец»: Варакута – Брагару, Ермаков, Гучек, Путря – Шпорн, Васильев, Кузык (Авагимян, 74) – Бойчук (Дада, 73), Иеде, Штогрин.

«Полесье»: Бойко – Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко – Танковский, Крушинский (Кушниренко, 46) – Янаков (Макуана, 46), Ариелсон (Грицук, 46), Назаренко (Козак, 74) – Будковский.

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

Удары (в створ): 7 (5) – 18 (7)
Угловые: 2 – 5
Оффсайды: 0 – 0.

ЧЕРНОМОРЕЦ - ПОЛЕСЬЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 23°C

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Черноморец - Полесье отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 1
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Summertime
Ну вот дома так можно "вырывать", но никак не в Полтаве или Ровно.   Как
всегда "радует" комментатор словами о поддержке "публики".    И это когда
игры без зрителей, а Одесса постоянно под обстрелами.
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