Домашняя крепость. Черноморец в Одессе переиграл Полесье
Команда Романа Григорчука забила красивый мяч в первом тайме, после чего удерживала счет
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 7-й тур.
«Черноморец» – «Полесье» - 1:0
Васильев, 13
Бойчук, 66 – Шабанов, 39, Смоляков, 72, Бойко, 81, Грицук, 81, Танковский, 90+1
«Черноморец»: Варакута – Брагару, Ермаков, Гучек, Путря – Шпорн, Васильев, Кузык (Авагимян, 74) – Бойчук (Дада, 73), Иеде, Штогрин.
«Полесье»: Бойко – Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко – Танковский, Крушинский (Кушниренко, 46) – Янаков (Макуана, 46), Ариелсон (Грицук, 46), Назаренко (Козак, 74) – Будковский.
Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).
Стадион: «Черноморец» (Одесса).
Удары (в створ): 7 (5) – 18 (7)
Угловые: 2 – 5
Оффсайды: 0 – 0.
ЧЕРНОМОРЕЦ - ПОЛЕСЬЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 23°C
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина
Главный тренер «Кривбасса» – о своих татуировках
всегда "радует" комментатор словами о поддержке "публики". И это когда
игры без зрителей, а Одесса постоянно под обстрелами.