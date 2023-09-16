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Черноморец
16.09.2023 15:00 - : -
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Украина. Премьер лига
16 сентября 2023, 01:05 | Обновлено 16 сентября 2023, 01:19
39
0

Черноморец – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Одна из серий точно оборвется

16 сентября 2023, 01:05 | Обновлено 16 сентября 2023, 01:19
39
0
Черноморец – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Полесье

В субботу, 16 сентября, в Одессе на стадионе «Черноморец» состоится матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют одесский «Черноморец» и житомирское «Полесье». Стартовый свисток рефери Екатерины Монзуль из Харькова прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Черноморец


Незадолго до начала полномасштабного вторжения, Роман Григорчук решил проверить готовность тогдашнего «Черноморца» ко второму кругу именно в товарищеском матче против житомирского «Полесья», которое уже тогда было достаточно многообещающим коллективом. Одесситы в итоге победили со счетом 2:1, но затем произошли события, которые перечеркнули всю их работу во главе с новым-старым тренером. Уже в следующей кампании «моряки» финишировали десятыми, но количество приложенных для этого усилий точно не соответствовало уровню результатов.

С этим надо было что-то делать за время летней паузы, после которой «Черноморец» очень сильно вошел в новый сезон. Один лишь «Колос» смог остановить команду Григорчука в первых четырех турах (0:2), тогда как даже киевское «Динамо» с этой задачей не справилось (2:3). И уж тем более сильно выглядели одесситы в матчах на своем поле, куда как раз и предстоит наведаться теперь уже «Полесью» с его впечатляющей серией.

Но перед уходом на сентябрьскую международную паузу у «моряков» не было поводов для радости. Два поражения в матчах на выезде, от «Ворсклы» (1:2) и «Вереса» (1:3), выглядели словно инородными в целом неплохих выступлениях «Черноморца» на стартовом отрезке национального первенства. А пока играли сборные, Григорчук попробовал придать своей команде игровой тонус с помощью контрольной игры против «Оболони». Неудачно – поражение 0:1, хотя буквально месяц назад одесситы обыгрывали этого соперника со счетом 2:0. В итоге – три матча без хоть сколько-нибудь положительных результатов, но с достаточным количеством времени на перезагрузку.

Полесье


У следующего соперника «Черноморца» в чемпионате, житомирского «Полесья», ситуация видится полностью противоположным образом. О коллективе Юрия Калитвинцева без устали говорила пресса перед началом футбольного года, но первые в истории города выступления на уровне УПЛ «волки» начинали с двух поражений в стартовых трех матчах. Да, неудачные результаты действительно последовали по итогам матчей против «Руха» (1:2) и «Днепра-1» (0:1), которые тогда еще выглядели достаточно уверенно, но это все можно было списать «синдром новичков» и адаптационный период.

В последствии спрос с житомирского коллектива лишь увеличивался, но команда при этом нисколько не просела. Победная серия «Полесья» тянется вот уже четыре игры кряду и затрагивает как успешную встречу с «Агробизнесом» в 1/16 финала Кубка Украины (2:0), так и победы на характере над «Оболонью» (2:0) и «Александрией» (3:0). Тут стоит сразу отметись тот факт, что все голы в последних двух встречах забивались командой Калитвинцева исключительно после 80 минуты, поэтому соперникам стоит не упускать этот момент из виду.

Что же касается кадров, то проблемы у «Полесья» с этим вопросом пропали аккурат после того, как команда перестала получать неоправданные красные карточки. Впрочем, если даже «Шахтер» в этом сезоне грешит подобным, то новичкам «элиты», хотя и стоит быть более острожными, но в чем-то можно поддаться соблазну в агрессивном стиле заявить о себе. А вот «Черноморцу» такие моменты допускать нельзя – вновь большая игра, а команда опять без Владимира Салюка в центре обороны. Как и во встрече против «Динамо».

История встреч


Футбольные пути «Черноморца» и «Полесья» ранее пересекались 16 раз в рамках Первых лиг Украины и СССР, а также Кубка Украины. Наблюдается небольшой перевес по количеству побед со стороны «Черноморца» – восемь успешных матчей против шести побед «Полесья» и двух ничейных исходов. Команды последний раз играли между собой в апреле 2021 года, когда на стадионе «Черноморец» была зафиксирована победа хозяев (2:1). Голы за них забивали Максим Мельничук и Дмитрий Коркишко (с пенальти), а у гостей отличился Василий Грицук.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 42-летняя Екатерина Монзуль из Харькова, который на своем счету имеет уже 77 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко, а резервным арбитром отработает Кристина Козорог. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Денисом Шурманом, которому будет помогать Александр Жуков. У Монзуль есть опыт проведения матчей с участием «Черноморца» – 1 победа, 3 ничьих и 3 поражения, тогда как с «Полесьем» она не пересекалась.

Ориентировочные составы


«Черноморец»: Шевченко – Брагару, Ермаков, Гучек, Путря – Шпорн, Васильев, Кузык – Бойчук, Авагимян, Штогрин.

«Полесье»: Бойко – Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко – Танковский, Крушинский – Макуана, Ариэлсон, Козак – Будковский.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре мы увидим большое количество забитых мячей. Нашей ставкой будет позиция – ТБ 2.5.

16 сентября, суббота

«Черноморец» – «Полесье»
Одесса. «Черноморец». 15:00
Прямая ТВ-трансляция – платформа Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
ЧЕРНОМОРЕЦ – ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Прогноз Sport.ua – 2:2
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