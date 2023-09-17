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Черноморец
16.09.2023 15:00 – FT 1 : 0
Полесье
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Украина. Премьер лига
17 сентября 2023, 02:36 | Обновлено 17 сентября 2023, 02:38
107
0

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «В первом тайме наша команда спала»

Представитель «Полесья» дал комментарий после игры с «Черноморцем»

17 сентября 2023, 02:36 | Обновлено 17 сентября 2023, 02:38
107
0
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «В первом тайме наша команда спала»
https://t.me/upltv2023

Главный тренер житомирского «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал матч 7 тура УПЛ, в котором его команда на выезде уступила одесскому «Черноморцу» со счетом 0:1.

«Все мы видели, что в первом тайме наша команда спала. Однако второй тайм был очень хорош. Я поблагодарил ребят. По счету мы проиграли. Однако отношение и то, что я увидел во втором тайме – это позитив.

Конечно, вышедшие в перерыве на замену ребята сменили игру. Они придали динамику и мужской характер», – сказал Калитвинцев.

Несмотря на поражение, «Полесье» продолжает находиться на третьей строчке турнирной таблицы, поскольку не сыграли свои матчи «Кривбасс» и «Рух», которые могут в случае своих побед обойти житомирцев.

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Источник УПЛ-ТВ
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