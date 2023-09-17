Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «В первом тайме наша команда спала»

Главный тренер житомирского «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал матч 7 тура УПЛ, в котором его команда на выезде уступила одесскому «Черноморцу» со счетом 0:1.

«Все мы видели, что в первом тайме наша команда спала. Однако второй тайм был очень хорош. Я поблагодарил ребят. По счету мы проиграли. Однако отношение и то, что я увидел во втором тайме – это позитив.

Конечно, вышедшие в перерыве на замену ребята сменили игру. Они придали динамику и мужской характер», – сказал Калитвинцев.

Несмотря на поражение, «Полесье» продолжает находиться на третьей строчке турнирной таблицы, поскольку не сыграли свои матчи «Кривбасс» и «Рух», которые могут в случае своих побед обойти житомирцев.