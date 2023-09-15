В субботу, 16-го сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 15:00.

УПЛ уже вернулась на наши экраны на фоне международной паузы, но основной части матчей седьмого тура еще предстоит состояться. Один из них обещает стать достаточно интригующим – в Одессу за тремя очками едет новичок «элитного» первенства, но местный коллектив под руководством Романа Григорчука стремится показать, что два поражения подряд на выезде в конце августа от «Ворсклы» (1:2) и «Вереса» (1:3) были лишь случайностью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.