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Черноморец
16.09.2023 15:00 - : -
Полесье
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Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 22:09 |
129
2

Черноморец – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги

15 сентября 2023, 22:09 |
129
2
Черноморец – Полесье. Текстовая трансляция матча
ФК Полесье

В субботу, 16-го сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 15:00.

УПЛ уже вернулась на наши экраны на фоне международной паузы, но основной части матчей седьмого тура еще предстоит состояться. Один из них обещает стать достаточно интригующим – в Одессу за тремя очками едет новичок «элитного» первенства, но местный коллектив под руководством Романа Григорчука стремится показать, что два поражения подряд на выезде в конце августа от «Ворсклы» (1:2) и «Вереса» (1:3) были лишь случайностью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Черноморец Одесса Полесье Житомир текстовая трансляция чемпионат Украины по футболу
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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