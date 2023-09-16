В субботу, 16 сентября, в Одессе в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснили «Черноморец» и «Полесье» из Житомира.

Со счетом 1:0 в матче победили одесситы. На 13-й минуте поединка автором единственного во встрече гола стал Александр Васильев, которому удался дальний удар со штрафного.

Черноморец – Полесье – 1:0. Видео гола, обзор матча