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Чемпионат Украины
Черноморец
16.09.2023 15:00 – FT 1 : 0
Полесье
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Украина. Премьер лига
16 сентября 2023, 17:59 | Обновлено 16 сентября 2023, 18:40
462
0

Черноморец – Полесье – 1:0. Пушка Васильева. Видео гола, обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча УПЛ

16 сентября 2023, 17:59 | Обновлено 16 сентября 2023, 18:40
462
0
Черноморец – Полесье – 1:0. Пушка Васильева. Видео гола, обзор матча
ФК Черноморец Одесса

В субботу, 16 сентября, в Одессе в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснили «Черноморец» и «Полесье» из Житомира.

Со счетом 1:0 в матче победили одесситы. На 13-й минуте поединка автором единственного во встрече гола стал Александр Васильев, которому удался дальний удар со штрафного.

Черноморец – Полесье – 1:0. Видео гола, обзор матча

События матча

14’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Васильев (Черноморец).
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Источник Sport.ua
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