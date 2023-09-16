16.09.2023 15:00 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига16 сентября 2023, 17:59 | Обновлено 16 сентября 2023, 18:40
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Черноморец – Полесье – 1:0. Пушка Васильева. Видео гола, обзор матча
Вашему вниманию видеообзор матча УПЛ
16 сентября 2023, 17:59 | Обновлено 16 сентября 2023, 18:40
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В субботу, 16 сентября, в Одессе в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснили «Черноморец» и «Полесье» из Житомира.
Со счетом 1:0 в матче победили одесситы. На 13-й минуте поединка автором единственного во встрече гола стал Александр Васильев, которому удался дальний удар со штрафного.
Черноморец – Полесье – 1:0. Видео гола, обзор матча
События матча
14’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Васильев (Черноморец).
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