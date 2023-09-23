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Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 16:12 |
1412
3

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не проблема подписать игрока в Динамо. Проблема – удержать»

Наставник оценил победу в матче УПЛ

23 сентября 2023, 16:12 |
1412
3
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не проблема подписать игрока в Динамо. Проблема – удержать»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Наставник «Динамо» Мирча Луческу оценил непростую победу 4:2 в матче чемпионата Украины против ЛНЗ, а также отметил главную проблему команды.

— Очень сложный матч. Но мы именно к такому и готовились, потому что как следует изучили соперника и знали, как играет ЛНЗ. Мы смотрели матчи этой команды с «Рухом» и «Днепром-1». Это быстрая команда, очень опасно играющая на контратаках. Просил ребят не давать возможностей сопернику, чтобы он реализовал свои контратаки. ЛНЗ – команда очень мотивированная, ведь она впервые вышла в Премьер-лигу. Да, сама по себе она не опытная, но футболисты в ее составе с опытом. В общем, в ЛНЗ сегодня было очень много мотивации, чтобы достойно противостоять «Динамо».

Я просил команду быстро забить гол. Нам это удалось. Потом у нас было много возможностей удвоить счет, но, к сожалению, не воспользовались ими. Это в итоге обернулось тем, что ЛНЗ стал больше атаковать и имел хорошие моменты у наших ворот. Одним словом, из-за того, что мы не сумели забить второй быстрый гол, нам было тяжеловато.

— Планируется ли усиление в центр обороны вашей команды?

Не проблема кого-то подписать. Проблема удержать новичков. У нас есть примеры Рамиреса, Лонвейка, которые готовы были играть в Украине, но после нескольких обстрелов оккупантов выразили желание уйти. Их семьи просили их вернуться. У нас есть хорошие игроки, мы даем шанс молодежи. Сегодня играли Малыш, Биловар, Диалло, Рамадани. Главная наша текущая проблема – высокая травматичность. Вивчаренко, Шепелев, Тымчик, Шапаренко – все они травмированы и мы, к сожалению, не можем на них сейчас рассчитывать. Впрочем, надеюсь, через две недели все эти ребята будут в строю. Кроме того, сегодня у нас возникла проблема с Поповым. Он в последнее время постоянно травмируется. Играет 3-4 матча, и ситуация повторяется. Сейчас его организм не готов к более продолжительной дистанции.

— Как оцените Бражко как замену Сидорчуку?

— Уже говорил, что Сидорчук — это легенда «Динамо», он очень многое сделал для нашей команды. Думаю, после того, как у него истечет контракт с «Вестерло», он вернется в «Динамо». Либо как футболист, либо в каком-то другом качестве. Сидорчуку было очень сложно психологически в эти полтора года. Его семья жила в Варшаве, а он – в Киеве. А семья у него большая, у него четверо детей. Сергею было тяжело психологически не видеться с ними, детям нужен отец.

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Динамо Киев Мирча Луческу ЛНЗ - Динамо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Динамо Киев от Шурика
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Gargantua
раньше надо было папу к детям отпустить, раньше.
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+3
kadaad
Второй гол висит на Биловаре. Печально , что Суркис тычет в состав своего зятя, который нулевой!
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0
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