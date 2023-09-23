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  4. ЛНЗ – Динамо – 2:4. Яркая битва в Черкассах. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Украины
ЛНЗ Черкассы
23.09.2023 13:00 – FT 2 : 4
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 16:31 |
2227
2

ЛНЗ – Динамо – 2:4. Яркая битва в Черкассах. Видео голов и обзор матча

Фаны увидели шесть голов

23 сентября 2023, 16:31 |
2227
2
ЛНЗ – Динамо – 2:4. Яркая битва в Черкассах. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо Киев

В матче чемпионата Украины «Динамо» на выезде в непростом матче обыграло ЛНЗ со счетом 4:2. У киевлян гол и результативную передачу оформил Владимир Бражко, а Андрей Ярмоленко отметился голом и добрался до отметки в 103 мяча в чемпионатах Украины.

В таблице киевляне поднялись в топ-4, а их соперник занимает 11-е место.

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Максим Прядун (ЛНЗ Черкассы).
78’
ГОЛ ! С пенальти забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
61’
ГОЛ ! С пенальти забил Виталий Бойко (ЛНЗ Черкассы).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Бражко (Динамо Киев).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Gargantua
раз 10 пересмотрел момент с пенальти. в очках и без очков.
где они вообще увидели касание руки?
по поводу отскока от корпуса даже не хочу дискутировать. Но где касание?
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