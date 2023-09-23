ЛНЗ Черкассы

В матче чемпионата Украины «Динамо» на выезде в непростом матче обыграло ЛНЗ со счетом 4:2. У киевлян гол и результативную передачу оформил Владимир Бражко, а Андрей Ярмоленко отметился голом и добрался до отметки в 103 мяча в чемпионатах Украины.

В таблице киевляне поднялись в топ-4, а их соперник занимает 11-е место.