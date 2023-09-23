23.09.2023 13:00 – FT 2 : 4
Украина. Премьер лига23 сентября 2023, 16:31 |
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ЛНЗ – Динамо – 2:4. Яркая битва в Черкассах. Видео голов и обзор матча
Фаны увидели шесть голов
23 сентября 2023, 16:31 |
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В матче чемпионата Украины «Динамо» на выезде в непростом матче обыграло ЛНЗ со счетом 4:2. У киевлян гол и результативную передачу оформил Владимир Бражко, а Андрей Ярмоленко отметился голом и добрался до отметки в 103 мяча в чемпионатах Украины.
В таблице киевляне поднялись в топ-4, а их соперник занимает 11-е место.
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Максим Прядун (ЛНЗ Черкассы).
78’
ГОЛ ! С пенальти забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
61’
ГОЛ ! С пенальти забил Виталий Бойко (ЛНЗ Черкассы).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Бражко (Динамо Киев).
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где они вообще увидели касание руки?
по поводу отскока от корпуса даже не хочу дискутировать. Но где касание?