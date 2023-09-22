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ЛНЗ Черкассы
23.09.2023 13:00 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
22 сентября 2023, 23:44 | Обновлено 23 сентября 2023, 00:26
167
0

ЛНЗ – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Продолжится ли серия успешных результатов ЛНЗ с Олегом Дулубом?

22 сентября 2023, 23:44 | Обновлено 23 сентября 2023, 00:26
167
0
ЛНЗ – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо Киев

В субботу, 23 августа, состоится поединок 8 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть черкасский ЛНЗ и киевское «Динамо». Игра пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы-Арена», начало – в 13:00.

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ЛНЗ

Команды должны были играть 24 сентября, но игра была перенесена на день раньше, поэтому черкасцы и киевляне сыграют в субботу.

В турнирной таблице ЛНЗ занимает одиннадцатое место. Могло бы быть еще хуже, но в прошлом туре команда несколько сенсационно обыграла львовский «Рух», в результате чего прервала свою безвыигрышную серию и львовскую беспроигрышную (а перед этим сыграла вничью с «Днепром-1»). Правда, в той игре возник очередной судейский скандал, поскольку арбитр, похоже, даже с помощью ВАР не увидел нарушения в атаке от автора победного мяча Максима Прядуна буквально перед голом.

Напомним, что ЛНЗ на протяжении текущего чемпионата уже успел сменить главного тренера – Александр Ковпак был отправлен в отставку, его преемником стал белорус Олег Дулуб. Очевидно, учитывая успех в прошлом туре, замена стала удачной.

Новый тренер заявил перед игрой, что его задачей в процессе подготовки было не настроить команду на игру, а, наоборот, расслабить, поскольку мотивация у всех зашкаливает. Также Дулуб интересно охарактеризовал киевлян, заявив, что «Динамо"» без их уже экс-капитана Сидорчука, перешедшего в «Вестерлоо» из Бельгии, это другая команда.

Динамо

«Динамо» в таблице находится на седьмом месте. Но на это есть объективные, и, скажем так, несколько странные причины. Несмотря на то, что уже начался 8 тур, киевляне сыграли только четыре матча. Все остальные переносились ради лучшего выступления в еврокубках и, как известно, никаких дивидендов эти переносы не принесли, «Динамо» впервые за многие годы вылетело в квалификации и теперь будет играть весь сезон только в национальных внутренних турнирах.

Упомянутые выше матчи вместили в себя победы над «Минаем», «Оболонью», поражение от «Черноморца» и победу над «Ворсклой», о которой оригинально отзывался Дулуб. По итогам матча даже не забивавший форвард Владислав Ванат был признан лучшим игроком тура.

В составе ЛНЗ будут противостоять своей бывшей команде экс-динамовцы Денис Олейник, Сергей Рыбалка, Евгений Селин, Алексей Хобленко, Иван Калюжный и Владислав Наумец.

Не смогут помочь команде Константин Вивчаренко и Николай Шапаренко, которые травмировались. Вернувлся после дисквалификации Александр Сирота, видимо, он и составит пару в центре защиты с Поповым, но вполне возможно, что снова, как и с «Ворсклой», выйдет Биловар.

Статистика встреч

Между собой команды до сих пор не встречались.

Ориентировочные составы

ЛНЗ: Пеньков - Стасюк, Насонов, Калюжный, Лопыренок, Норенков - Наумец, Олейник, Бойко, Пасич - Прядун.

«Динамо»: Бущан - Караваев, Попов, Сирота, Дубинчак - Бражко, Андриевский - Ярмоленко, Буяльский, Волошин - Ванат.

Прогноз на противостояние

ЛНЗ не выглядит командой, которая сможет серьезно доставить проблем киевлянам. Поэтому спрогнозируем большую победу киевлян, а также сделаем предположение, что забьет Ванат.

23 сентября, суббота

ЛНЗ – «Динамо»
Черкассы. Стадион «Черкассы-Арена». 13:00
ТВ-трансляция на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)
ЛНЗ – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 0:3
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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