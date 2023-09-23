Вспышка результативности. Динамо в зрелищном матче переиграло ЛНЗ

Когда у команды из-за ее же собственных неудачных выступлений в начале сезона исчезает необходимость заботиться о выступлениях на международной арене, для нее начинается ответственный период во внутренних соревнованиях, поскольку сослаться при потенциальных неудачах на усталость уже не получится. Киевское «Динамо» действительно до последнего делало ставку на попадание хотя бы в групповой этап Лиги конференций УЕФА, однако в итоге осталось только с чемпионатом и Кубком Украины в качестве главных задач на сезон.

В национальном первенстве у коллектива Мирчи Луческу дела шли также далеко не лучшим образом, однако ситуация постепенно начала улучшаться за счет победы над «Ворсклой» неделю назад (2:0). В эти же выходные столичный коллектив гостил у черкасского ЛНЗ, в матче против которого недавно потерпел свое первое поражение в новой кампании львовский «Рух», что уже немало свидетельствовало о конкурентоспособности коллектива Олега Дулуба.

Хозяева при этом придумывать ничего не стали и снова применили расположение с тремя центральными защитниками и таким же количеством линий обороны вблизи собственных владений уже с первых минут. Пытаться обойти эту стену стороной – дело очень энергозатратное, поэтому на третьей минуте Бражко в центральной зоне перед чужой штрафной просто взял и вколотил издали под левую стойку. Все попытки ЛНЗ сохранить собственные ворота нетронутыми на этом моменте потерпели неудачу.

А дальше «Динамо» включило бешеный темп на чужой половине и упорно пыталось оформить и второй мяч, чтобы в дальнейшем просто закрыть эту игру так же, как это было против «Ворсклы». Но на этот раз коллектив Луческу не поладил с реализацией голевых моментов, тогда как соперники продемонстрировали способность выходить в очень быстрые контратаки и создавать реальную угрозу воротам Бущана.

Момент Хобленко с выходом к правому флангу штрафной на 13 минуте под передачу со своей половины на ход был одним из ярких примеров опасности, которую представлял ЛНЗ, но удар нападающего прошел мимо дальней штанги. Так же, как и неплохой выстрел Наумца, который заметно разыгрался перед перерывом. Однако то Бущан потянет дальний выстрел Владислава, то он сам пробьет мимо плоскости чужих ворот. А так, в общем, «Динамо» все равно держало под контролем ход противостояния.

А вот во втором тайме такой уверенности от гостей мы уже не видели. ЛНЗ начал с собственных атак и уже на 61 минуте обеспечил себе пенальти из-за неудачного приема мяча Караваевым рукой в центре собственной штрафной. Бойко после этого спокойно переиграл Бущана ударом в левый угол, поэтому события на поле начали стремительно оживляться.

У «Динамо» не было опции перетерпеть период активности соперников, поэтому Луческу сразу начал делать замены. Не удержался и Дулуб, но только для того, чтобы сбить атакующий позыв оппонентов. Впрочем, в конце концов, преимущество взял опыт. Ярмоленко на 72 минуте на правом фланге штрафной с фирменного финта положил в дальний угол, а Буяльский вскоре увеличил преимущество киевлян ударом с пенальти, который привез на собственные ворота Муравский фолом против Дубинчака.

Это был решающий момент игры, поскольку даже голом Прядуна в начале компенсированного времени ЛНЗ не смог качнуть этот матч в свою пользу, потому что в ответной атаке пропустил от Волошина, которому ассистировал на пустые Бенито. Фактически из ничего команды раскошелились большим количеством забитых мячей.

В следующие выходные черкасский ЛНЗ будет играть гостевой матч против ровенского «Вереса», тогда как киевское «Динамо» будет ожидать гостевое столичное дерби против «Оболони» в Кубке Украины, после чего команда Луческу сыграет дома против «Александрии».

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

ЛНЗ – «Динамо» Киев - 2:4

Караваев, 61 (пен.), Прядун, 90+1 – Бражко, 3, Ярмоленко, 72, Буяльский, 77, Волошин, 90+3

Олийнык, 29, Норенков, 44, Муравский, 75 – Волошин, 65, Буяльский, 67

ЛНЗ: Пеньков – Норенков, Селин, Муравский, Лопыренок (Бойко, 33), Стасюк (Савин, 79) – Олийнык (Тищенко, 66), Калюжный – Пасич (С. Шестаков, 66), Хобленко (Прядун, 66), Наумец.

«Динамо» Киев: Бущан – Дубинчак (Малыш, 81), Попов (Сирота, 64), Биловар, Караваев – Андриевский (Рамадани, 82), Бражко – Диалло (Бенито, 64), Буяльский, Ярмоленко – Ванат (Волошин, 63).

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Центральный» (Черкассы).

ЛНЗ - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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