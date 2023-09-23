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Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 15:03 | Обновлено 23 сентября 2023, 16:07
3266
37

Вспышка результативности. Динамо в зрелищном матче переиграло ЛНЗ

Команды на двоих забили после перерыва сразу пять мячей

23 сентября 2023, 15:03 | Обновлено 23 сентября 2023, 16:07
3266
37
Вспышка результативности. Динамо в зрелищном матче переиграло ЛНЗ
УПЛ

Когда у команды из-за ее же собственных неудачных выступлений в начале сезона исчезает необходимость заботиться о выступлениях на международной арене, для нее начинается ответственный период во внутренних соревнованиях, поскольку сослаться при потенциальных неудачах на усталость уже не получится. Киевское «Динамо» действительно до последнего делало ставку на попадание хотя бы в групповой этап Лиги конференций УЕФА, однако в итоге осталось только с чемпионатом и Кубком Украины в качестве главных задач на сезон.

В национальном первенстве у коллектива Мирчи Луческу дела шли также далеко не лучшим образом, однако ситуация постепенно начала улучшаться за счет победы над «Ворсклой» неделю назад (2:0). В эти же выходные столичный коллектив гостил у черкасского ЛНЗ, в матче против которого недавно потерпел свое первое поражение в новой кампании львовский «Рух», что уже немало свидетельствовало о конкурентоспособности коллектива Олега Дулуба.

Хозяева при этом придумывать ничего не стали и снова применили расположение с тремя центральными защитниками и таким же количеством линий обороны вблизи собственных владений уже с первых минут. Пытаться обойти эту стену стороной – дело очень энергозатратное, поэтому на третьей минуте Бражко в центральной зоне перед чужой штрафной просто взял и вколотил издали под левую стойку. Все попытки ЛНЗ сохранить собственные ворота нетронутыми на этом моменте потерпели неудачу.

А дальше «Динамо» включило бешеный темп на чужой половине и упорно пыталось оформить и второй мяч, чтобы в дальнейшем просто закрыть эту игру так же, как это было против «Ворсклы». Но на этот раз коллектив Луческу не поладил с реализацией голевых моментов, тогда как соперники продемонстрировали способность выходить в очень быстрые контратаки и создавать реальную угрозу воротам Бущана.

Момент Хобленко с выходом к правому флангу штрафной на 13 минуте под передачу со своей половины на ход был одним из ярких примеров опасности, которую представлял ЛНЗ, но удар нападающего прошел мимо дальней штанги. Так же, как и неплохой выстрел Наумца, который заметно разыгрался перед перерывом. Однако то Бущан потянет дальний выстрел Владислава, то он сам пробьет мимо плоскости чужих ворот. А так, в общем, «Динамо» все равно держало под контролем ход противостояния.

А вот во втором тайме такой уверенности от гостей мы уже не видели. ЛНЗ начал с собственных атак и уже на 61 минуте обеспечил себе пенальти из-за неудачного приема мяча Караваевым рукой в центре собственной штрафной. Бойко после этого спокойно переиграл Бущана ударом в левый угол, поэтому события на поле начали стремительно оживляться.

У «Динамо» не было опции перетерпеть период активности соперников, поэтому Луческу сразу начал делать замены. Не удержался и Дулуб, но только для того, чтобы сбить атакующий позыв оппонентов. Впрочем, в конце концов, преимущество взял опыт. Ярмоленко на 72 минуте на правом фланге штрафной с фирменного финта положил в дальний угол, а Буяльский вскоре увеличил преимущество киевлян ударом с пенальти, который привез на собственные ворота Муравский фолом против Дубинчака.

Это был решающий момент игры, поскольку даже голом Прядуна в начале компенсированного времени ЛНЗ не смог качнуть этот матч в свою пользу, потому что в ответной атаке пропустил от Волошина, которому ассистировал на пустые Бенито. Фактически из ничего команды раскошелились большим количеством забитых мячей.

В следующие выходные черкасский ЛНЗ будет играть гостевой матч против ровенского «Вереса», тогда как киевское «Динамо» будет ожидать гостевое столичное дерби против «Оболони» в Кубке Украины, после чего команда Луческу сыграет дома против «Александрии».

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

ЛНЗ – «Динамо» Киев - 2:4

Караваев, 61 (пен.), Прядун, 90+1 – Бражко, 3, Ярмоленко, 72, Буяльский, 77, Волошин, 90+3

Олийнык, 29, Норенков, 44, Муравский, 75 – Волошин, 65, Буяльский, 67

ЛНЗ: Пеньков – Норенков, Селин, Муравский, Лопыренок (Бойко, 33), Стасюк (Савин, 79) – Олийнык (Тищенко, 66), Калюжный – Пасич (С. Шестаков, 66), Хобленко (Прядун, 66), Наумец.

«Динамо» Киев: Бущан – Дубинчак (Малыш, 81), Попов (Сирота, 64), Биловар, Караваев – Андриевский (Рамадани, 82), Бражко – Диалло (Бенито, 64), Буяльский, Ярмоленко – Ванат (Волошин, 63).

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Центральный» (Черкассы).

ЛНЗ - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 37
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FunnyCat_____
С победой самый титулованный и популярный клуб Украины!
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+5
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DK1961
Лига Конференций Без Динамо23.09.2023 15:20С такой игрой можно было в группе ЛК не одно очко ,а два даже  взять ________________________________________________________________
_______________________Видимо после рождения этот персонаж научился только половину букв выговаривать и где-то 18 слов. Не более. Поэтому все время повторяет одно и то же. ПЕРСОНАЛЬНО ДЛЯ ЗАПАСНОГО, постоянно мимикрирующего в бесчисленные ники: ЖДИ 1:8 с Барсой и 1:15 с ней же по сумме двух матчей. Да, и забыл: еще ПОЗОР с Антверпеном на следующей неделе. Может после этого у тебя вообще все буквы из памяти вывалятся...
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+3
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Умник
Самая веселая команда. 
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+3
Pavel_i_CO
Всіх з перемогою. Ярмоленко тепер одноосібний лідер в гонці бомбардирів (4голи), а Буяльський найкращий по гол+пас (3+3). Всім гарного дня, ну а днонецьким бажаю зганьбитися з Рухом і відчути на собі ефект бумерангу  
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+2
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DK1961
Интересно, почему запасной, мимикрирующий в свои бесчисленные ники, постоянно мне отвечает, что я плачу. Я плакал до 5 лет, потом перестал. Но этот персонаж (видимо) плачет всю свою жизнь по любому поводу и считает, что его хобби ДОЛЖНО быть присуще другим людям. Правда есть еще варианты - что это чудо даже возраста тинейджера еще не достигло, ну или олигофрену лечиться уже бессмысленно...
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+1
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FunnyCat_____
По игре в двух слова,  резвый старт принес свои дивиденды хоть и в весьма неожиданно ситуации. А вот после минуты 20 -й ДК откровенно много начало позволять сопернику, который перешел на игру  с 3 ЦП и прессинг в среднем блоке.
По пенальти есть вопросы так как мне показалось, что мяч сначала попал в бок, а потом в руку. Но главное, почему не была показана вторая чистая желтая Олейнику ? Причем что до этого судья ровно трактовал моменты с фолами? Ну там же чистая желтая как по учебнику? Или чтобы домашнюю команду не садить ? не понимаю
потом же ДК уже включилось и не отпускало соперника, даже не смотря на то, что в отсутствии Шапы мяч в основном доставляется вперед через полуфланги и фланги. 
Ярмола и Буя со свой игрой -  украшение УПЛ
позиционная игра защитников ДК и тех кто их страхует -  отдельный вид мазохизма, но что поделаешь,  будем играть так  -  забивать больше чем пропускать !
Удачи ДК и еще раз всех с победой!
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+1
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Fitness.sports
Динамо экономно сыграло. В,,ключалась когда это требовала ситуация и довольно удачно. С победой Динамо!
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+1
PUMA
Всех с победой !!!
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+1
Avaksi
Щось я не побачив у складі ЛНЗ гравця з призвищем Караваєв, але він забив пенальті у ворота Динамо
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0
Gargantua
напомнило игру с Оболонью.
креативно в атаке и тупая паника в обороне.
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0
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⬆️
Вот зачем Прядун  такие  хохмочки вытворяет?   Дедушка ведь старенький.    Ну забил бы на 80-й минуте.   А то на 90+1  весь Печерский район Киева  заставил думать про валерьянку.)
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-1
Злий Глобинець
Я ж писав, цікавий матч видали команди. ЛНЗ сподобався, не відсиджувався в обороні, створив чимало моментів, забив два м'ячі. І суддівських помилок чи упередженості не було.А що заслужено перемогло Динамо - то добре. Цей факт буде стимулом для чемпіона зіграти сьогодні ще краще, або принаймні не гірше за результатом.
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-3
DK1961
С победой!
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-3
Лига конференций без динамо
С такой игрой можно было в группе ЛК не одно очко ,а два даже  взять 
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-12
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