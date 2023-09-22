ЛНЗ Черкассы

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23.09.2023 13:00 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
22 сентября 2023, 23:38 | Обновлено 23 сентября 2023, 01:08
122
2

ЛНЗ – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

22 сентября 2023, 23:38 | Обновлено 23 сентября 2023, 01:08
122
2
ЛНЗ – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В субботу, 23-го сентября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 13:00.

Коллектив Мирчи Луческу имел большие проблемы с достижением желаемых результатов на старте сезона, пролетел мимо основного раунда еврокубковых состязаний и, казалось, загубил очередной сезон. Но после сентябрьской международной паузы «Динамо» вернулось с уверенной победой над «Ворсклой» (2:0), поэтому, возможно, не все потеряно для столичного коллектива. У новичков «элитного» дивизиона, ЛНЗ, дела на старте шли также не лучшим образом, но пришел Олег Дулуб и команда из Черкасс стала куда более опасной для соперников.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Лига конференций без динамо
Две равные команды может быть результативная ничья 
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