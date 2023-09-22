ЛНЗ Черкассы

В субботу, 23-го сентября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 13:00.

Коллектив Мирчи Луческу имел большие проблемы с достижением желаемых результатов на старте сезона, пролетел мимо основного раунда еврокубковых состязаний и, казалось, загубил очередной сезон. Но после сентябрьской международной паузы «Динамо» вернулось с уверенной победой над «Ворсклой» (2:0), поэтому, возможно, не все потеряно для столичного коллектива. У новичков «элитного» дивизиона, ЛНЗ, дела на старте шли также не лучшим образом, но пришел Олег Дулуб и команда из Черкасс стала куда более опасной для соперников.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.