В матче 6 тура в Житомире встречались местное «Полесье» и киевская «Оболонь». Игра закончилась со счетом 2 :0 в пользу «Полесья», голы забивали в конце игры Грицук и Козак.

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Украинская Премьер-лига. 6 тур.

«Полесье» - «Оболонь» - 2:0.

Грицук, 90+7, пен, Козак, 90+9.

Будковский, 21, Смоляков, 35 - Мороз, 33, Тарануха, 79.

Мороз, 90+5 (две ЖК).

«Полесье»: Бойко - Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко - Крушинский (Кушниренко 46), Танковский (Грицук, 83) - Назаренко (Козак, 46), Ариэлсон (Мустафаев, 62), Макуана, Будковский.

«Оболонь»: Федоріиський - Осман (Прокопенко, 64), Карась, Приймак, Нагієв (Вовкун, 78) - Слободян, Мороз - Груша (Суханов, 73), Черненко (Косовский, 64), Чернов (Мединский, 46) - Тарануха.

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Центральный городской стадион (Житомир).

ПОЛЕСЬЕ - ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА