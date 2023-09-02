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Чемпионат Украины
Полесье
02.09.2023 15:00 – FT 2 : 0
Оболонь
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Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 17:01 | Обновлено 02 сентября 2023, 17:11
292
2

Голы на 97-й и 99-й минутах. Полесье дожало Оболонь

Василий Грицук забил гол и отдал голевую передачу

02 сентября 2023, 17:01 | Обновлено 02 сентября 2023, 17:11
292
2
Голы на 97-й и 99-й минутах. Полесье дожало Оболонь
УПЛ

В матче 6 тура в Житомире встречались местное «Полесье» и киевская «Оболонь». Игра закончилась со счетом 2 :0 в пользу «Полесья», голы забивали в конце игры Грицук и Козак.

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 6 тур.

«Полесье» - «Оболонь» - 2:0.

Грицук, 90+7, пен, Козак, 90+9.

Будковский, 21, Смоляков, 35 - Мороз, 33, Тарануха, 79.

Мороз, 90+5 (две ЖК).

«Полесье»: Бойко - Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко - Крушинский (Кушниренко 46), Танковский (Грицук, 83) - Назаренко (Козак, 46), Ариэлсон (Мустафаев, 62), Макуана, Будковский.

«Оболонь»: Федоріиський - Осман (Прокопенко, 64), Карась, Приймак, Нагієв (Вовкун, 78) - Слободян, Мороз - Груша (Суханов, 73), Черненко (Косовский, 64), Чернов (Мединский, 46) - Тарануха.

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Центральный городской стадион (Житомир).

ПОЛЕСЬЕ - ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Gargantua
Оболони не повезло, но пенальти был
а привычка быковать все время от Оболони уже начинает напрягать
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+3
Jaime_Lannister
Коли в нас навчаться тренери поразки визнавати? Зараз тренер Оболоні знову про суддів розказує, як його команду ображають.
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0
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