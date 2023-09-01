В субботу, 2 сентября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть житомирское «Полесье» и киевская «Оболонь». Игра пройдет в Житомире на поле Центрального городского стадиона, начало – в 15:00.

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«Полесье» проводит уверенный сезон, находясь после трех туров на третьем месте в турнирной таблице. «Оболонь» находится гораздо ниже, но все равно опережает, например, «Днепр-1». Конечно, фаворитом матча является житомирская команда, но «пивовары» показали в матчах чемпионата особенно с «Динамо», «Днепром-1» и «Кривбассом», что легко в матче с ними никому не будет.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Полесье» – «Оболонь» в украинско версии сайта.