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02.09.2023 15:00 - : -
Оболонь
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Украина. Премьер лига
01 сентября 2023, 22:29 | Обновлено 01 сентября 2023, 22:31
38
0

Полесье – Оболонь. Текстовая транслция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6 тура Украинской Премьер-лиги

01 сентября 2023, 22:29 | Обновлено 01 сентября 2023, 22:31
38
0
Полесье – Оболонь. Текстовая транслция матча
УПЛ
01 сентября в 22:23 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В субботу, 2 сентября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть житомирское «Полесье» и киевская «Оболонь». Игра пройдет в Житомире на поле Центрального городского стадиона, начало – в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Полесье» проводит уверенный сезон, находясь после трех туров на третьем месте в турнирной таблице. «Оболонь» находится гораздо ниже, но все равно опережает, например, «Днепр-1». Конечно, фаворитом матча является житомирская команда, но «пивовары» показали в матчах чемпионата особенно с «Динамо», «Днепром-1» и «Кривбассом», что легко в матче с ними никому не будет.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Полесье» – «Оболонь» в украинско версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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