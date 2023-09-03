Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «К концу матча начали проявляться нервы»

Главный тренер житомирского «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал игру 6 тура Украинской Премьер-лиги, которую его подопечные выиграли у «Оболони» со счетом 2:0.

«Игра проходила под нашим контролем. В начале матча были неплохие моменты, но нужно забивать. Потом к концу матча начали проявляться нервы. Но команда продемонстрировала хорошую динамику, хороший прессинг.

Сейчас был шум и гам, но я со скамьи не видел момента. Через 5 минут было такое решение судей. Но качество игры мне понравилось.

У наших игроков есть индивидуальное мастерство – это то, что мы делаем на тренировках. Бывает, что один игрок бьет мимо ворот, а другой в цель. Так вот результат второго — это и есть индивидуальное мастерство. Поставить точку в комбинациях, которые мы наигрываем на тренировках», — сказал Калитвинцев.