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Полесье
02.09.2023 15:00 – FT 2 : 0
Оболонь
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Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 01:13 | Обновлено 03 сентября 2023, 01:24
86
0

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «К концу матча начали проявляться нервы»

Главный тренер «Полесья» прокомментировал игру своих подопечных против «Оболони»

03 сентября 2023, 01:13 | Обновлено 03 сентября 2023, 01:24
86
0
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «К концу матча начали проявляться нервы»
ФК Полесье

Главный тренер житомирского «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал игру 6 тура Украинской Премьер-лиги, которую его подопечные выиграли у «Оболони» со счетом 2:0.

«Игра проходила под нашим контролем. В начале матча были неплохие моменты, но нужно забивать. Потом к концу матча начали проявляться нервы. Но команда продемонстрировала хорошую динамику, хороший прессинг.

Сейчас был шум и гам, но я со скамьи не видел момента. Через 5 минут было такое решение судей. Но качество игры мне понравилось.

У наших игроков есть индивидуальное мастерство – это то, что мы делаем на тренировках. Бывает, что один игрок бьет мимо ворот, а другой в цель. Так вот результат второго — это и есть индивидуальное мастерство. Поставить точку в комбинациях, которые мы наигрываем на тренировках», — сказал Калитвинцев.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Полесье - Оболонь Юрий Калитвинцев пресс-конференция
Источник ФК Полесье
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