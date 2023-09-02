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Чемпионат Украины
Полесье
02.09.2023 15:00 – FT 2 : 0
Оболонь
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Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 18:29 |
661
0

Полесье – Оболонь – 2:0. Скандальный финал матча. Обзор встречи УПЛ

Два гола в компенсированное время

02 сентября 2023, 18:29 |
661
0
Полесье – Оболонь – 2:0. Скандальный финал матча. Обзор встречи УПЛ
ФК Полесье

В матче чемпионата Украины «Полесье» обыграло «Оболонь» со счетом 2:0 благодаря двум голам в компенсированное время, в том числе с пенальти, который вызвал критику со стороны представителей киевской команды.

События матча

90’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Артем Козак (Полесье).
90’ +7
ГОЛ ! С пенальти забил Василий Грицук (Полесье).
90’ +5
Taras Moroz (Оболонь) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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