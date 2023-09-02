Украина. Премьер лига02 сентября 2023, 18:29 |
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Полесье – Оболонь – 2:0. Скандальный финал матча. Обзор встречи УПЛ
Два гола в компенсированное время
02 сентября 2023, 18:29 |
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В матче чемпионата Украины «Полесье» обыграло «Оболонь» со счетом 2:0 благодаря двум голам в компенсированное время, в том числе с пенальти, который вызвал критику со стороны представителей киевской команды.
События матча
90’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Артем Козак (Полесье).
90’ +7
ГОЛ ! С пенальти забил Василий Грицук (Полесье).
90’ +5
Taras Moroz (Оболонь) получает красную карточку.
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