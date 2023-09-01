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Чемпионат Украины
Полесье
02.09.2023 15:00 - : -
Оболонь
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Украина. Премьер лига
01 сентября 2023, 20:34 | Обновлено 01 сентября 2023, 20:46
166
0

Полесье – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команды давненько не проигрывали

01 сентября 2023, 20:34 | Обновлено 01 сентября 2023, 20:46
166
0
Полесье – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 2 сентября, в Житомире на поле Центрального городского стадиона состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и киевская «Оболонь». Стартовый свисток арбитра Виктора Копиевского из Кропивницкого прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Полесье

Житомирское «Полесье» в турнирной таблице чемпионата Украины сезона-2023/2024 занимает 3 место. В пяти сыгранных матчах команда набрала 9 очков. Столько же и у «Черноморца», но хуже дополнительные показатели, а больше очковый багаж лишь у «Шахтера» (11 пунктов) и «Руха» (10 очков).

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Подопечные Юрия Калитвинцева смогли в первой игре сезона, которая была для «Полесья» исторической – дебютной в элитном дивизионе национального чемпионата, обыграть в Ровно «Верес» (2:0). Продолжить в том же духе команде не смогла. При этом не в одной игре, а в двух кряду. Далее у житомирян последовали поражения со счетом 1:2 от «Днепра-1», но с пропущенным решающим голом в компенсированное время, и от львовского «Руха» (0:1), который победил, благодаря голу на 90-й минуте.

Зато после этого у «Полесья» наступила белая полоса. Оно обыграло в Черкассах ЛНЗ (2:1), затем в Кубке Украины полурезервными силами добилось в гостях победы 2:0 над «Агробизнесом», а в минувший игровой уик-энд в УПЛ в Александрии по-крупному разобралось с местными «горожанами» - 3:0.

Вот и получается, что «Полесье» в статусе победителя Первой лиги предыдущего сезона в нынешней УПЛ имеет среди всех своих бывших «коллег» лучшие текущие результаты. К слову, нынче №2 из экс-перволиговых – это «Оболонь». Но она отстает от подопечных Калитвинцева на 4 очка.

Оболонь

Киевская «Оболонь» в таблице УПЛ располагается на 12-м месте. У нее 5 очков после 5 матчей нынешней кампании. Для «пивоваров» почетно, что ниже них сейчас идут «Днепр-1» и «Верес» с «Минаем», а также ЛНЗ – еще один бывший представитель Первой лиги.

Подопечные Валерия Иващенко в первой игре сезона-2023/2024 разошлись миром 0:0 с «Колосом». Без побед они остались и в двух следующих турах, уступив поочередно землякам из «Динамо» (2:4) и «Черноморцу» в Одессе (0:2).

Только в четвертом матче чемпионата «пивовары» смогли взять три полноценных турнирных пункта. Они на выезде обыграли «Днепр-1» со счетом 2:1. За этим у них состоялась выездная ничья 0:0 в противостоянии с «Кривбассом».

Стоит заметить, что между матчами с днепрянами и криворожской командой «Оболонь» сыграли в Кубке страны со «Звягелем» и добилась победы со счетом 1:0. Таким образом, нынче у команды Иващенко имеется актуальная серию из трех игр без поражений во всех турнирах, которая началась 20 августа.

Статистика матчей

«Полесье» и «Оболонь» на уровне УПЛ между собой еще не встречались, что, в принципе, и не удивительно.

Зато всего в истории украинских первенств команды провели 7 очных матчей. На счету у «Полесья» 1 победа, также одна игра завершилась вничью, «Оболонь» победила в пяти поединках. Мячи – 12:4 в пользу «пивоваров».

На поле житомирской команды ранее имели место три победы киевлян в трех встречах (голы 7:2 в пользу «Оболони»).

Ориентировочные составы:

«Полесье»: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков, Мустафаев, Крушинский, Танковский, Макуана, Будковский, Ариэлсон.

«Оболонь»: Федоривский – Приймак, Карась, Вовкун, Медынский, Черненко, Мороз, Слободян, Прокопенко, Тарануха, Суханов.

Прогноз на противостояние

«Полесье» - фаворит матча. Он должен свой статус оправдать и подтвердить. Да, «Оболонь» способна создать проблемы любому сопернику и в Житомире себе точно не изменит. Но вряд ли гости из столицы смогут сыграть в обороне без ошибок. И этими оплошностями игроки «Полесье» не просто должны, а обязаны будут воспользоваться.

2 сентября, суббота

«Полесье» – «Оболонь»
Житомир. Центральный городской стадион. 15:00
Прямая ТВ-трансляция – платформа Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
ПОЛЕСЬЕ – ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Прогноз Sport.ua – 2:0
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прогнозы Полесье Житомир Оболонь Киев Полесье - Оболонь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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