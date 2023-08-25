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Чемпионат Украины
ЛНЗ Черкассы
26.08.2023 15:00 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 августа 2023, 17:35 |
192
0

ЛНЗ – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 августа в 15:00 поединок 5-го тура Украинской Премьер-Лиги

25 августа 2023, 17:35 |
192
0
ЛНЗ – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЛНЗ Черкассы

В субботу, 26 августа, состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «ЛНЗ» и «Металлист 1925». Игра пройдет в Черкассах на стадионе «Центральный». Начало в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«ЛНЗ» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «ЛНЗ» – «Металлист 1925»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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