26.08.2023 15:00 - : -
Украина. Премьер лига25 августа 2023, 17:35 |
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ЛНЗ – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 августа в 15:00 поединок 5-го тура Украинской Премьер-Лиги
25 августа 2023, 17:35 |
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В субботу, 26 августа, состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «ЛНЗ» и «Металлист 1925». Игра пройдет в Черкассах на стадионе «Центральный». Начало в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«ЛНЗ» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «ЛНЗ» – «Металлист 1925»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».
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