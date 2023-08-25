В субботу, 26 августа, состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «ЛНЗ» и «Металлист 1925». Игра пройдет в Черкассах на стадионе «Центральный». Начало в 15:00.

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«ЛНЗ» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «ЛНЗ» – «Металлист 1925»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».