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Чемпионат Украины
Металлист 1925
19.08.2023 17:00 – FT 1 : 0
Минай
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Украина. Премьер лига
19 августа 2023, 19:01 | Обновлено 19 августа 2023, 20:21
947
3

Первый успех в сезоне. Металлист 1925 минимально обыграл Минай

Команда Эдмара воспользовалась редкой возможностью одержать важную победу

19 августа 2023, 19:01 | Обновлено 19 августа 2023, 20:21
947
3
Первый успех в сезоне. Металлист 1925 минимально обыграл Минай
УПЛ

Расписание субботней части противостояний четвертого тура украинской Премьер-лиги было построено таким интересным образом, что сначала мы наблюдали за поединками в зоне вылета, после чего внимание должно было переключить на себя поединок между текущими сенсационными лидерами. И при этом ни одна из команд хотя бы ведущей четвёрки образца прошлого сезона к этим событиям не была привлечена.

Итак, вторым матчем в этот день стала игра на поле стадиона «Левый Берег» между харьковским «Металлистом 1925» и закарпатским «Минаем». Что объединяло команды Эдмара и Владимира Шарана, так это очень сложный календарь на старте сезона, а соответственно и отсутствие побед у откровенных середняков национальных соревнований на старте. Более того, на двоих они успели собрать только один зачетный балл, который оставил за собой клуб из западного региона страны.

Но какой ценной была ничья в игре против «Днепра-1» неделю назад (1:1)! «Минай» воспользовался риском со стороны соперников в виде проведения матча чемпионата между двумя играми в еврокубковой квалификации. И, возможно, так же должен был поступить и «Металлист 1925» по отношению к киевскому «Динамо», но команда Мирчи Луческу уберегла себя от случайных неприятностей. А какой бы календарь получился у «желто-синих» в таком случае! «Шахтер», «Александрия» и «Динамо» – это больше похоже на злую шутку от организаторов соревнований.

Этот матч для закарпатского коллектива пошел не по плану уже с самого начала. Повреждение спины получил ключевой игрок звена полузащиты, Сергей Панасенко, поэтому гостям пришлось сжигать первый слот замен уже на 14 минуте. И хотя «Минай» до этого запомнился созданием первого голевого момента с участием Вишневского и того же Панасенко, атакующее настроение было утрачено.

«Металлист 1925» начал захватывать все больше пространства на чужой половине поля, однако наладить поставки мячей в чужую штрафную коллективу Эдмара хотя бы до наступления перерыва так и не удалось. Это привело к тому, что футболисты страдали под палящим солнцем на поле, а зрители делали то же самое у телевизионных экранов – откровенно скупим на интересные моменты вышел первый тайм.

Смена положения дел на поле обещала наступить сразу после перерыва, потому что «Минай» пошел с массированным наступлением на чужую половину, и даже успел создать интересный момент с очередным дальним ударом от Вишневского. Хозяева ответили роскошным соло от Капинуса с неточным выстрелом мимо дальней стойки на левом фланге, а также обострением во время углового с той стороны поля от Андрея Кравчука.

Ситуация постепенно накалялась, и в итоге команда Эдмара сумела забить гол. Для этого пришлось выпускать на поле Дмитренко, чтобы тот отличился удачной игрой на добивании в чужом вратарском уже через две минуты после своего появления в игре. Хотя в том моменте были все основания заметить офсайд у юного футболиста, чего так и не сделал боковой арбитр.

В итоге, у «Миная» оставалось мало времени для того, чтобы отыграться. Владимир Шаран начал производить замены атакующего плана, но его команда так и не смогла воспользоваться преимуществом владения мячом в заключительные минуты. Все свелось к тому, что хозяева довели дело до победного завершения.

В следующие выходные харьковский «Металлист 1925» сыграет в гостях у черкасского ЛНЗ, тогда как посреди недели в Кубке Украины встретится с «Горняком-Спорт». Закарпатский «Минай» ограничится только домашним поединком против луганской «Зари».

Наши оценки:

«Металлист 1925» (замены): Дмитренко – 6,5, Ралюченко – б/о, Чирук – б/о, Колесник – б/о.

«Минай» (замены): Одарюк – 6,0, Булеза – 6,0, Гечев – б/о, Мартинюк – б/о, Кравченко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Металлист 1925» – «Минай» - 1:0

Дмитренко, 70

А. Ткачук, 64, Жичиков, 74

«Металлист 1925»: Мозиль – Капинус, Безуглый, Е. Ткачук, Жичиков – Вачиберадзе (Мартынюк, 89), Габелок, А. Ткачук (Кравченко, 89) – Юсов (Дмитренко, 68), Сидоров, Русин (Чирук, 80).

«Минай»: Бандура – Ю. Кравчук, Немчанинов (Колесник, 82), Чуев – Рогозинский (Булеза, 46), Петько, Витенчук, Дмитрук – Твердохлеб, Панасенко (Одарюк, 14, Гечев, 82) – Вишневский.

Арбитр: Клим Заброда (Киев).

Стадион: «Левый берег» (Киев).

Удары (в створ): 10 (3) – 9 (6)
Угловые: 2 – 6
Оффсайды: 1 – 1.

МЕТАЛЛИСТ 1925 - МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 31°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 3
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Олексій Коваль
Хлопці, молодці, дякую за перемогу!
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+4
Mr.Frost
Дуже важка і слабенька перемога,але дуже нам потрібна, молодці. Дмитренко кращий!
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0
apepa
Победа есть но игра ужасная!
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0
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