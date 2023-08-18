В субботу, 19-го августа, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 17:00.

Коллектив Эдмара начал сезон с двух поражений от донецкого «Шахтера» (1:2) и «Александрии» (0:1), поэтому теперь попытается набрать первые очки в игре против значительно менее сильного соперника. Мог «Металлист 1925» сыграть на старте еще и против «Динамо», но это уже другая история. Футболисты Владимира Шарана, к примеру, провели встречу против «Днепра-1» неделей ранее и забрали свой первый зачетный балл у команды Кучера (1:1). Битва аутсайдеров.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Минай», за которой можно следить в украинской версии сайта.