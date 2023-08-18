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Чемпионат Украины
Металлист 1925
19.08.2023 17:00 - : -
Минай
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Украина. Премьер лига
18 августа 2023, 22:54 | Обновлено 18 августа 2023, 22:57
61
1

Металлист 1925 – Минай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги

18 августа 2023, 22:54 | Обновлено 18 августа 2023, 22:57
61
1
Металлист 1925 – Минай. Текстовая трансляция матча
ФК Металлист 1925

В субботу, 19-го августа, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 17:00.

Коллектив Эдмара начал сезон с двух поражений от донецкого «Шахтера» (1:2) и «Александрии» (0:1), поэтому теперь попытается набрать первые очки в игре против значительно менее сильного соперника. Мог «Металлист 1925» сыграть на старте еще и против «Динамо», но это уже другая история. Футболисты Владимира Шарана, к примеру, провели встречу против «Днепра-1» неделей ранее и забрали свой первый зачетный балл у команды Кучера (1:1). Битва аутсайдеров.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Минай», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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apepa
Пора выигрывать. Заодно и семилетие клуба отметим!
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