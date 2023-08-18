В субботу, 19 августа, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и закарпатский «Минай». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Левый берег», начало – в 17:00.

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Металлист 1925

Судьба подготовила «Металлисту 1925» непростое испытание в трех стартовых турах УПЛ. Харьков'яне должны были поочередно сыграть с «Шахтером», «Александрией» и «Динамо». Но «динамовцы» сейчас отчаянно цепляются за еврокубки, и им игры в УПЛ не слишком нужны в этом контексте.

Вследствие этого с согласия сторон поединок 3 тура между «Металлистом 1925» и «Динамо» перенесен на позже, когда именно – неизвестно.

Матчи же с «Шахтером» и «Александрией» команде Эдмара зачетных баллов не принесли, хотя не было просто ни «горнякам», ни «полиграфам».

17 августа команда отпраздновала свой день рождения – клуб был создан семь лет назад с целью предотвращения исчезновения в Харькове профессионального футбола.

Как заявил главный тренер команды Эдмар, сейчас травмирован Константы Бычек, поэтому он, скорее всего, не сможет принять участие в матче.

Готовясь к поединку, харьковчане проводили только двусторонние игры, поэтому, по утверждению тренера, уже соскучились за футболом и хотят играть. Также стал известен соперник команды в четвертом предварительном раунде Кубка Украины, им стал «Горняк-Спорт», а игра состоится ориентировочно 23 августа.

Команда очень будет хотеть победить, ведь имеет в пассиве пятиматчевую безвыигрышную серию в УПЛ – 2 ничьи и 3 поражения.

Минай

В турнирной таблице «Минай» недалеко убежал от пятнадцатого «Металлиста 1925», имея в активе на очко больше. Но закарпатцам это очко памятное, ведь было добыто в игре против вице-чемпиона –. более того, «Днепр-1» мог и совсем не набрать ничего, но спасся на последних минутах.

До этого матча, который состоялся в 3 туре, подопечные Шарана были дважды разгромлены. И если до разгрома от «Динамо» вопросов особо нет (хотя и в той игре «Минай» мог рассчитывать на очки, если бы не плохая реализация), то счет 0:3 с новичком ЛНЗ, без сомнения, больно ударил по самолюбию клуба.

За эти три матча команда забила два гола – Виттенчук забил «Динамо», а Твердохлеб – «Днепру-1». Пропустили же целых восемь, причем в рамке ворот стояли Александр Бандура и Илья Ольховый. Бандура, кстати, был признан лучшим игроком 3 тура.

Также напомним, что «Минай» вышел из телепула 13 клубов и решил транслировать свои матчи на платформе УПЛ ТВ в Ютубе, которую продвигает львовский «Рух».

Игра будет судить арбитр из Сум Клим Заброда, она станет для него первой в карьере в УПЛ.

Статистика встреч

Между собой команды провели пять матчей: +1=1-3, разница мячей 4-6 в пользу «Миная». В УПЛ между командами абсолютный паритет – сыграно три матча, в активе каждого клуба по победе, а также одна игра закончилась ничьей, причем команды забили по два гола друг другу.

Ориентировочные составы

«Металлист 1925»: Мозиль – Жычыков, Ткачук Е., Безуглый, Капинус, Габелок, Русин, Ткачук А., Вачиберадзе, Юсов, Сидоров.

«Минай»: .Бандура – Немчанинов, Кравчук, Чуев, Солдат, Рогозинский, Витенчук, Петько, Панасенко, Твердохлеб, Одарюк.

Прогноз на противостояние

Предположим, что команды смогут забить по голу друг другу, но не больше. Такой результат позволит харьковчанам набрать первые баллы в этом розыгрыше УПЛ.

19 августа, суббота