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  4. Металлист 1925 – Минай – 1:0. Дмитренко все решил. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Украины
Металлист 1925
19.08.2023 17:00 – FT 1 : 0
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 августа 2023, 20:11 | Обновлено 19 августа 2023, 20:15
269
0

Металлист 1925 – Минай – 1:0. Дмитренко все решил. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура УПЛ

19 августа 2023, 20:11 | Обновлено 19 августа 2023, 20:15
269
0
Металлист 1925 – Минай – 1:0. Дмитренко все решил. Видео гола и обзор матча
ФК Металлист 1925

В субботу, 19 августа, в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги харьковский «Металлист 1925» в домашней игре со счетом 1:0 переиграл «Минай».

Единственный гол в матче на 70-й минуте забил Дмитренко.

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Дмитренко (Металлист 1925).
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Металлист 1925 Металлист 1925 - Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Минай видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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