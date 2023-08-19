19.08.2023 17:00 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига19 августа 2023, 20:11 | Обновлено 19 августа 2023, 20:15
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Металлист 1925 – Минай – 1:0. Дмитренко все решил. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го тура УПЛ
19 августа 2023, 20:11 | Обновлено 19 августа 2023, 20:15
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В субботу, 19 августа, в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги харьковский «Металлист 1925» в домашней игре со счетом 1:0 переиграл «Минай».
Единственный гол в матче на 70-й минуте забил Дмитренко.
События матча
71’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Дмитренко (Металлист 1925).
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