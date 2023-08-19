Владимир ШАРАН: «Игра в атаке, конструктивные действия – ужас»

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал результат встречи с «Металлистом 1925» в Киеве (0:1).

«При плохой игре мы создали немало возможностей. Жаль, что до перерыва получил травму конструктивный игрок середины поля Сергей Панасенко. Конечно, игра в атаке, конструктивные действия – ужас. В защите еще более-менее действовали. Чтобы побеждать, или хотя бы не уступать нужно забивать первыми. К большому сожалению мы не забили.

Готовились, что Одарюк выйдет на замену, но не думали, что так рано. В принципе ничего не меняли в тактическом плане. В перерыве сделали замену и начали играть «5-4-1». Создали моменты, которые нужно было просто реализовать. Если мы не забиваем, уже ждем когда пропустим. Так и случилось. Хорошей игры не хватило, чтобы набрать очки», – сказал Шаран.