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Металлист 1925
19.08.2023 17:00 – FT 1 : 0
Минай
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Украина. Премьер лига
19 августа 2023, 19:55 |
166
0

Владимир ШАРАН: «Игра в атаке, конструктивные действия – ужас»

Главный тренер «Миная» – о поражении в матче «Металлистом 1925»

19 августа 2023, 19:55 |
166
0
Владимир ШАРАН: «Игра в атаке, конструктивные действия – ужас»
ФК Минай. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал результат встречи с «Металлистом 1925» в Киеве (0:1).

«При плохой игре мы создали немало возможностей. Жаль, что до перерыва получил травму конструктивный игрок середины поля Сергей Панасенко. Конечно, игра в атаке, конструктивные действия – ужас. В защите еще более-менее действовали. Чтобы побеждать, или хотя бы не уступать нужно забивать первыми. К большому сожалению мы не забили.

Готовились, что Одарюк выйдет на замену, но не думали, что так рано. В принципе ничего не меняли в тактическом плане. В перерыве сделали замену и начали играть «5-4-1». Создали моменты, которые нужно было просто реализовать. Если мы не забиваем, уже ждем когда пропустим. Так и случилось. Хорошей игры не хватило, чтобы набрать очки», – сказал Шаран.

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Источник ФК Минай
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