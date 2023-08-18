Верес – Ворскла. Текстовая трансляция матча
Следите за тестовой трансляцией поединка четвертого тура Украинской Премьер-лиги
Ровенский «Верес» и полтавская «Ворскла» 19 августа встретятся в матче четвертого тура чемпионата Украины по футболу. Встреча состоится в городе Ровно, на стадионе «Авангард». Начало запланировано на 15:00.
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«Верес» и «Ворскла» неудачно стартовали в сезоне 2023/2024. Ровенская команда под руководством нового тренера Сергея Лавриненко не проиграла в одном из трех поединков. Зато свой единственный зачетный балл «Верес» набрал в матче против донецкого «Шахтера» – действующего чемпиона страны.
Полтавский клуб в новом чемпионате очков пока не заработал. «Ворскла» провела два матча и в обоих потерпела поражения (еще один поединок был перенесен). Кроме того, подопечные Виктора Скрипника вылетели из Лиги конференций УЕФА, пропустив в следующий раунд грузинскую «Дилу».
«Верес» и «Ворскла» играли друг с другом 6 раз. Трижды победил полтавский клуб, команда из Ровно выиграла лишь однажды, два матче завершились вничью. Разница мячей – 11:7 в пользу «Ворсклы». В прошлом чемпионате «Верес» победил в первом круге со счетом 2:1, во втором была зафиксирована ничья – 2:2.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Ворскла», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.
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