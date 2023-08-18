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Чемпионат Украины
Верес
19.08.2023 15:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
18 августа 2023, 21:44 | Обновлено 18 августа 2023, 21:46
168
0

Верес – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Обе команды в сезоне еще не побеждали

18 августа 2023, 21:44 | Обновлено 18 августа 2023, 21:46
168
0
Верес – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 19 августа, в Ровно на поле стадиона «Авангард» состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и полтавская «Ворскла». Стартовый свисток арбитра Анастасии Романюк из Ивано-Франковска прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Верес

Ровенский «Верес» в турнирной таблице чемпионата Украины сезона-2023/2024 занимает 13 место. В трех матчах он набрал 1 очко. Это столько же, сколько у «Оболони» и «Миная», но больше, чем есть у «Металлиста 1925» и… «Ворсклы», которые в паре располагаются ниже всех.

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«Верес» стартовал в новом сезоне с домашнего поражения со счетом 0:2 от «Полесья» из Житомира. Затем ровенчане вновь в родных стенах добились ничьей 1:1 в игре с «Шахтером». А далее последовало поражение на выезде от «Колоса» - 0:2.

Крайне плохо для команды Сергея Лавриненко то, что она в трех первых поединках сезона-2023/2024 смогла отметиться только одним голом. И слабо поклонников команды может утешать тот факт, что игроки «Вереса» забили его в матче с грозными «горняками» Донецка.

Судя по всему, и тренер «Вереса» Лавриненко, который, как известно, возглавил коллектив в летнее межсезонье, и его новые подопечные все еще проходят процесс взаимной адаптации. Где привыкают к тренерским требованиям, где никак не могут их реализовать в матчах. Полтавская «Ворскла» - равный соперник для «Вереса», чтобы негативную серию команда из Ровно наконец-таки перевела в радужное для себя русло.

Ворскла

Полтавская «Ворскла» в таблице УПЛ, как уже отмечалось, располагается на 16 месте. У нее 0 очков после 3 матчей новой кампании. Хуже показателей нет в лиге больше ни у кого. Единственное: также с нулем идет «Металлист 1925», но у него лучшие дополнительные данные.

Немного оправдать полтавчан может то, что они провели лишь 2 поединка, а не три, как большинство в УПЛ. В стартовом матче сезона они на выезде проиграли с крупным счетом 1:4 львовскому «Руху». Затем последовало домашнее поражение от «Зари» - 1:2.

Можно сказать, что неприятности «Ворсклы» в УПЛ стали продолжением провала в Европе – в Лиге конференций. Полтавская команда открыла сезон встречами с грузинской «Дилой» в квалификации евротурнира. В первой домашней игре «Ворскла» выиграла 2:1, а на выезде проигрывала в основное время 1:2, но умудрилась за четыре минут до конца второго тайма пропустить гол в третий раз. Как следствие, получилось 1:3, и прощай еврокубок.

Говорят, после этого креслом под наставником команды Виктором Скрипником сильно зашаталось. Однако он пока остается на тренерском мостике и выведет подопечных на предстоящий матч с Ровно.

Статистика матчей

«Колос» и «Черноморец» провели между собой в УПЛ три матча. На счету «Вереса» одна победа, 2 поединка завершились вничью, мячи 5-3 в пользу ровенчан.

На поле «Колоса» команды провели две встречи. Обе игра победителя не определили, мячи 3-3.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Паст – Шевченко, Вовченко, Курко, Гакман – Кухарук, Кучеров – Дахновский, Яго, Близниченко – Марусич.

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Павлюк, Чеснаков, Крупский, Челядин, Скляр, Кане, Юрченко, Бацула, Степанюк.

Прогноз на противостояние

«Верес» сделает все возможное, чтобы добиться первой победы в чемпионате. Еще не забытые эмоции от домашней ничьей 1:1 с «Шахтером» должны команду дополнительно мотивировать. А вот негатив от поражения 0:2 в предыдущем туре от «Колос» могут еще сильнее настраивать команду на рвение выиграть. От ровенчан стоит ожидать минимального успеха в матче.

19 августа, суббота

«Верес» – «Ворскла»
Ровно. Стадион «Авангард». 15:00
Прямая ТВ-трансляция – платформа Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
ВЕРЕС – ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбітр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
Прогноз Sport.ua – 1:0

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Источник Sport.ua
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