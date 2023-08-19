Праздник ошибок. Ворскла выиграла у Вереса
Игроки обеих команд допустили много брака, особенно в первом тайме
Ровенский «Верес» и полтавская «Ворскла» 19 августа встретились в матче четвертого тура чемпионата Украины по футболу. Встреча состоялась в городе Ровно, на стадионе «Авангард». Победу одержала "Ворскла".
Отчет о матче ожидайте позже...
Украинская Премьер-лига. 4-й тур.
«Верес» – «Ворскла» – 1:2
С.Шарай (20) – Кучеров (6, автогол), Юрченко (18).
Шевченко (62) – Челядин (38), Сантана (45+2), Стекольщик (48), Нестеренко (71), Кани (80).
Марусич (89).
«Верес»: Паст, Вовченко, Курко, А.Близниченко (Гайдучик, 88), Марусич, Яго (Гагун, 78), С.Шарай (Свитюха, 78), Балан (Гакман, 64), Кучеров, В.Шарай, Шевченко.
«Ворскла»: Исенко, Пердута, Скляр, Юрченко (Тиагуиньо, 83), Степанюк, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Челядин (Нестеренко, 67), Кане, Сантана (Л. Рамирес, 74).
Стадион: «Авангард» (Ровно).
Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).
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