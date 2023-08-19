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Чемпионат Украины
Верес
19.08.2023 15:00 – FT 1 : 2
Ворскла
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Украина. Премьер лига
19 августа 2023, 17:00 |
602
7

Праздник ошибок. Ворскла выиграла у Вереса

Игроки обеих команд допустили много брака, особенно в первом тайме

19 августа 2023, 17:00 |
602
7
Праздник ошибок. Ворскла выиграла у Вереса
ФК «Верес»

Ровенский «Верес» и полтавская «Ворскла» 19 августа встретились в матче четвертого тура чемпионата Украины по футболу. Встреча состоялась в городе Ровно, на стадионе «Авангард». Победу одержала "Ворскла".

Отчет о матче ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Верес» – «Ворскла» – 1:2

С.Шарай (20) – Кучеров (6, автогол), Юрченко (18).

Шевченко (62) – Челядин (38), Сантана (45+2), Стекольщик (48), Нестеренко (71), Кани (80).

Марусич (89).

«Верес»: Паст, Вовченко, Курко, А.Близниченко (Гайдучик, 88), Марусич, Яго (Гагун, 78), С.Шарай (Свитюха, 78), Балан (Гакман, 64), Кучеров, В.Шарай, Шевченко.

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Скляр, Юрченко (Тиагуиньо, 83), Степанюк, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Челядин (Нестеренко, 67), Кане, Сантана (Л. Рамирес, 74).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

ВЕРЕС – ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Верес - Ворскла отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Swed
А за Ворсклу никто премиальных не обещал.)   Хотя надо было тут умирать, а не с Шахтёром.   Скоро Лавриненко станет опять безработным.
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+1
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Злий Глобинець
Нарешті Ворскла вимучила першу перемогу. Однак з такою слабкою грою боротиметься хіба що за право залишитись в УПЛ.
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0
Gargantua
Ливер пропустил от Борнмута практически так как Ворскла. Тоже запрессинговали при розыгрыше от вратаря.
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0
Александр Ад
осбливо це стосуеться суддівства.Як вона не дала  2 жовту гравцю Ворскли  Челядіну за грубий фол проти Гакмана!?Ще двум полтавцям  теж Відбирала м'яча у володіючих м'ячом рівнеців і на їх користь тут же призначала штрафний та багато інших-наприклад не додала часу в кінці за час .що пійшов на перегляд голу Вереса з офсайду.Ганьба.Хто призначів таку судейку теж ганьба!
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
BekXan
Верес ну якого трясті...Тепер цей полупокер виграв собі 2-3 тури.А могли фактично на 70% відправити в відставку,а тепер ще мучатися Ворсклі з ним.
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-2
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