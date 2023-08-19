Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор СКРИПНИК: «Ворскла все свои шансы использовала»
Чемпионат Украины
Верес
19.08.2023 15:00 – FT 1 : 2
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 августа 2023, 19:29 | Обновлено 19 августа 2023, 19:36
256
0

Виктор СКРИПНИК: «Ворскла все свои шансы использовала»

Наставник полтавской команды остался доволен победой над «Вересом»

19 августа 2023, 19:29 | Обновлено 19 августа 2023, 19:36
256
0
Виктор СКРИПНИК: «Ворскла все свои шансы использовала»
НК Верес. Виктор Скрипник

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал игру 4-го тура УПЛ с «Вересом», которую его подопечные выиграли со счетом 2:1.

«Хочу поблагодарить обе команды, которые играли на победу в очень непростых условиях. После двух поражений этот матч для нас – как хорошая таблетка.

Матчи с «Вересом» для нас всегда непростые. Но игрой я доволен. Особенно тем, как мы играли без мяча. Сегодня мы все свои шансы использовали. Победа позволит нам оправиться после вылета из еврокубков. Каждая игра для нас – как финал. Мы бьемся», – рассказал Скрипник.

События матча

89’
Maksim Marusich (Верес) получает красную карточку.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Станислав Шарай (Верес).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Владлен Юрченко (Ворскла).
6’
ГОЛ ! Автогол забил Валерий Кучеров (Ворскла).
По теме:
ЭДМАР: «Победа над Минаем – это маленький праздник»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы проделали большой объем работы и он дал результат»
Металлист 1925 – Минай – 1:0. Дмитренко все решил. Видео гола и обзор матча
Виктор Скрипник Ворскла Полтава Верес Ровно Верес - Ворскла Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Верес
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Матч 5-го тура УПЛ Динамо – Верес перенесен
Футбол | 18 августа 2023, 19:29 81
ОФИЦИАЛЬНО. Матч 5-го тура УПЛ Динамо – Верес перенесен
ОФИЦИАЛЬНО. Матч 5-го тура УПЛ Динамо – Верес перенесен

Вероятно, эта же участь постигнет и встречу «Заря» – «Динамо»

Гол-привоз года. Игроки Ворсклы отметились шокирующей неслаженностью
Футбол | 19 августа 2023, 16:39 11
Гол-привоз года. Игроки Ворсклы отметились шокирующей неслаженностью
Гол-привоз года. Игроки Ворсклы отметились шокирующей неслаженностью

Намудрили голкипер полтавчан Исенко и защитник Чеснаков

БРОДСКИЙ: «Я вам расскажу о составе сборной. Это стыд и дезертирство»
Баскетбол | 19.08.2023, 05:00
БРОДСКИЙ: «Я вам расскажу о составе сборной. Это стыд и дезертирство»
БРОДСКИЙ: «Я вам расскажу о составе сборной. Это стыд и дезертирство»
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Футбол | 19.08.2023, 15:56
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Скончался легендарный итальянский тренер Маццоне
Футбол | 19.08.2023, 17:57
Скончался легендарный итальянский тренер Маццоне
Скончался легендарный итальянский тренер Маццоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бой между Уайлдером и Руисом потерял статус элиминатора WBC
Бой между Уайлдером и Руисом потерял статус элиминатора WBC
18.08.2023, 22:18 2
Бокс
И Роналду ничего не сделал. Аль-Наср дома потерпел сенсационное поражение
И Роналду ничего не сделал. Аль-Наср дома потерпел сенсационное поражение
18.08.2023, 23:12 1
Футбол
Динамо предлагали двух защитников. Луческу наложил табу на трансферы
Динамо предлагали двух защитников. Луческу наложил табу на трансферы
18.08.2023, 11:42 18
Футбол
Итоги Q3 Лиги конференций. Динамо и Днепр-1: определены пары 4-го раунда
Итоги Q3 Лиги конференций. Динамо и Днепр-1: определены пары 4-го раунда
18.08.2023, 05:55 6
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Баннеры греков были против Украины. Я не мог остановить игроков»
ЛУЧЕСКУ: «Баннеры греков были против Украины. Я не мог остановить игроков»
18.08.2023, 00:59 4
Футбол
Свёнтек обыграла чемпионку Уимблдона на пути в полуфинал в Цинциннати
Свёнтек обыграла чемпионку Уимблдона на пути в полуфинал в Цинциннати
18.08.2023, 20:20 1
Теннис
Месть Алькараса, Медведев – аут. Определены четвертьфиналисты в Цинциннати
Месть Алькараса, Медведев – аут. Определены четвертьфиналисты в Цинциннати
18.08.2023, 09:15
Теннис
Известны все соперники украинских клубов в плей-офф ЛЕ и ЛК
Известны все соперники украинских клубов в плей-офф ЛЕ и ЛК
18.08.2023, 01:41 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем