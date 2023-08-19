Виктор СКРИПНИК: «Ворскла все свои шансы использовала»

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал игру 4-го тура УПЛ с «Вересом», которую его подопечные выиграли со счетом 2:1.

«Хочу поблагодарить обе команды, которые играли на победу в очень непростых условиях. После двух поражений этот матч для нас – как хорошая таблетка.

Матчи с «Вересом» для нас всегда непростые. Но игрой я доволен. Особенно тем, как мы играли без мяча. Сегодня мы все свои шансы использовали. Победа позволит нам оправиться после вылета из еврокубков. Каждая игра для нас – как финал. Мы бьемся», – рассказал Скрипник.