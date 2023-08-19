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Чемпионат Украины
Верес
19.08.2023 15:00 – FT 1 : 2
Ворскла
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Украина. Премьер лига
19 августа 2023, 19:08 | Обновлено 19 августа 2023, 19:18
573
0

Верес – Ворскла – 1:2. Автогол и безумный привоз. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча УПЛ

19 августа 2023, 19:08 | Обновлено 19 августа 2023, 19:18
573
0
Верес – Ворскла – 1:2. Автогол и безумный привоз. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В субботу, 19 августа, состоялся матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» дома со счетом 1:2 проиграл «Ворскле».

Первый гол полтавчан в матче стал следствие автогола защитника ровенчан Кучерова. А на 20-й минуте при счете 0:2 хозяева усилиями Станислава Шарая отыграли один гол после шокирующих ошибок обороны гостей из Полтавы.

События матча

89’
Maksim Marusich (Верес) получает красную карточку.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Станислав Шарай (Верес).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Владлен Юрченко (Ворскла).
6’
ГОЛ ! Автогол забил Валерий Кучеров (Ворскла).
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Источник Sport.ua
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