В субботу, 19 августа, состоялся матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» дома со счетом 1:2 проиграл «Ворскле».

Первый гол полтавчан в матче стал следствие автогола защитника ровенчан Кучерова. А на 20-й минуте при счете 0:2 хозяева усилиями Станислава Шарая отыграли один гол после шокирующих ошибок обороны гостей из Полтавы.