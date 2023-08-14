Пять лет Фреда в МЮ: героем не стал, но и изгоем не оказался

Нынешнее лето оказалось последним в совместной истории «Манчестер Юнайтед» и Фреда. Бразильский полузащитник, которого «красные дьяволы» в июле 2018-го за 59 миллионов евро подписали из «Шахтера», провел на «Олд Траффорд» весьма неоднозначный период карьеры, который он сам охарактеризовал как «один из самых красивых». Фреда слишком часто критиковали, причем делали это весьма авторитетные и уважаемые в фанатской среде «Манчестер Юнайтед» люди – экс-капитан команды Рой Кин, например, никогда не упускал возможностей побольнее «ужалить» бывшего игрока «Шахтера». С другой стороны, у бразильца были и свои весьма статусные «адвокаты» – Дани Алвес, который подчеркивал, что проблема, если она есть, вовсе не во Фреде, а в клубе или тренере, или же Петер Шмейхель, называвший экс-хавбека «Шахтера» своим любимцем в «МЮ».

Так как же расценивать пятилетний этап Фреда в «Манчестер Юнайтед»: как успех, или все-таки как провал? Очевидно, что как это чаще всего и бывает в жизни, истина где-то посередине, а потому не стоит прибегать к попыткам собрать как можно больше хайпа, а лучше просто констатировать, что Фреду не удалось стать героем «Олд Траффорд» – таким, каким он был, к примеру, для «Шахтера», – но и называть бразильца изгоем ни в коем случае нельзя.

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Негативное отношение к Фреду в Англии сформировалось, скорее всего, из-за проблем, которые бразилец испытывал на первоначальном периоде после перехода в «Манчестер Юнайтед». Помимо совсем иной культуры игры, а также языковых сложностей, изначально полузащитник в стане «красных дьяволов» столкнулся с откровенно непонятным отношением к нему со стороны главного тренера. Таковым, напомним, тогда являлся португалец Жозе Моуриньо – фигура крайне противоречивая и неоднозначная, хотя и умеющая добиваться успеха.

Пожалуй, самые искушенные футбольные болельщики еще не забыли, что в 2018-м видеть Фреда среди своих подопечных в «Манчестер Сити» очень хотел Хосеп Гвардиола. Но у «горожан» тогда были свои нюансы при работе на рынке, а вот «Манчестер Юнайтед» подсуетился лучше, и после непростых переговоров с «Шахтером» все-таки перехватил бразильского полузащитника. Впоследствии журналист Bleacher Report Маркус Алвес рассказывал, что Моуриньо банально обманул Фреда: в процессе переговоров португальский наставник рассказывал футболисту, что видит того ключевым игроком в центре поля в своей команде наряду с Полем Погба и Неманьей Матичем, но уже через полгода дал прямо понять экс-лидеру «Шахтера», что у того нет будущего на «Олд Траффорд». К слову, подтверждает эти данные Алвеса еще и информация журналиста Daily Telegraph Джеймса Даккера, который в 2020 году сообщил, что 12 декабря 2018 года Моуриньо прямо заявил Фреду – мол, твои дни в МЮ сочтены. Что правда, португалец не учел того, что уже через неделю сам был уволен, а вот Фред провел на «Олд Траффорд» еще четыре с половиной года.

Как бы там ни было, но под руководством Моуриньо Фред все-таки провел 12 поединков за «Манчестер Юнайтед» (забил 1 мяч), и не был демонстративно сослан в дубль. Возможно, португальский тренер попросту не успел сделать чего-то подобного, а вот подоспевший ему на смену Уле-Гуннар Сульшер очень скоро утвердился во мнении, что Фред способен стать одной из ключевых фигур в центре поля его команды.

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«Я должен сказать, что Фред обретает свое место и позицию в команде. Всегда трудно приехать в новую страну. У него было множество проблем с травмами и рассечениями. После того, как я пришел в команду, он не поехал с нами на микро-сбор в Дубай, потому что его супруга рожала. Но сейчас Фред отвоевывает позиции и я был очень доволен его последними играми. Думаю, нынче все могут понять, почему мы верим в него. У него большая уверенность в своих силах и правильное отношение к делу. Ему нравится владеть мячом, а еще он любит улыбаться», - заявлял Сульшер в апреле 2019 года.

Спустя же восемь месяцев норвежский коуч «Манчестер Юнайтед» и вовсе заявил, что его команде очень нужны именно такие парни как Фред, а потому неудивительно, что при Сульшере бразилец стабильно появлялся на поле, и сыграл за «красных дьяволов» 121 матч, в которых отличился 4 забитыми мячами и 7 результативными передачами.

Когда Сульшер также был отправлен в отставку, а на его место пришел немец Ральф Рангник, критики Фреда почти в один голос утверждали, что вот теперь-то дни бразильца на «Олд Траффорд» точно сочтены – мол, у этого тренера в центре поля будут играть явные бруталы, которые способны, прежде всего, выгрызать мячи у соперников, и качественно разрушать, а работой на атаку займутся игроки с других позиций – те же фулбеки и вингеры. Но и у Рангника, который задержался в МЮ всего лишь на полгода, Фред также регулярно выходил на поле – 21 матч, 3 гола, 4 ассиста…

При смене вектора, заключавшейся в назначении следующим наставником Эрика тен Хага из «Аякса», руководство «Манчестер Юнайтед» снова дало козыри критиканам Фреда. На этот раз те утверждали, что нидерландец категорично и с ходу будет настаивать на полноценной перестройке центральной оси команды, в результате чего бывший футболист «Шахтера» точно окажется едва ли не первой жертвой, и покинет «Олд Траффорд». Как бы не так! При тен Хаге Фред за один сезон отыграл за «Манчестер Юнайтед» 56 матчей, в которых отличился сразу 12 результативными действиями (6 голов и 6 ассистов).

И лишь сейчас, когда у тен Хага под рукой есть не только Кристиан Эриксен, но появился еще и Мэйсон Маунт, в «Манчестер Юнайтед» решили пойти на продажу Фреда. Да и то, связана она, скорее, не совсем с футбольными причинами, потому как еще в конце декабря минувшего года коуч «красных дьяволов» рассуждал на тему продления контракта с бразильским полузащитником.

Вопрос в том, что за последние пять лет в «Манчестер Юнайтед» накопилось огромное количество футболистов на контрактах, и в клубе, кажется, наконец-то начали осознавать, что то, как этими активами «красные дьяволы» распоряжались ранее, не выдерживает никакой критики. Да, финансово МЮ может себе позволить терять футболистов калибра Фреда или даже Поля Погба свободными агентами, но зачем так делать, если за них можно выручить хоть какую-то сумму отступных?

Учитывая то обстоятельство, что контракт Фреда с МЮ истекал летом 2024 года, и не желая повторять ситуацию с Давидом Де Хеа, который в итоге покинул «Олд Траффорд» без каких-либо отступных, манкунианцы решили сделать бизнес здесь и сейчас, попутно разгрузив не только состав, но и зарплатную ведомость (а Фред входил в топ-15 высокооплачиваемых игроков команды в сезоне-2022/23, имея оклад в 120 тысяч фунтов в неделю).

Когда на горизонте возникли турецкие гранды – «Галатасарай» и «Фенербахче» – в «Манчестер Юнайтед» немного поторговались, и в итоге приняли самый выгодный вариант. По неофициальным данным, за Фреда «красные дьяволы» выручили порядка 15 миллионов евро (есть также данные о 10+5 миллионах евро) – почти вчетверо меньше, чем в свое время было заплачено «Шахтеру», но…

И вот здесь мы подходим к главному. Чтобы объективно оценивать период Фреда в «Манчестер Юнайтед», нужно отметить, что за пять лет в этой команде бразилец сыграл 213 матчей в рамках всех турниров, в которых записал на свой счет 14 забитых мячей и 19 результативных передач. Нужно сразу же подчеркнуть, что в «Шахтере» Фред также провел ровно пять лет, и за этот период на его счету оказалось 155 поединков во всех соревнованиях, а также 15 голов и 15 ассистов.

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Иными словами, в «Манчестер Юнайтед» Фред был не менее ключевой фигурой для первой команды, нежели в «Шахтере», а сыграл даже больше, в виду более интенсивного и насыщенного календаря в английском чемпионате. Кроме того, бразилец оказывался востребованным у каждого из четырех тренеров МЮ, которые работали в клубе в течении прошедшей пятилетки. Даже у временно исполнявшего обязанности главного тренера «красных дьяволов» Майкла Каррика Фред также успел сыграть трижды, и отличился за эти 270 минут двумя результативными передачами.

Безусловно, стать в «Манчестер Юнайтед» настолько знаковым игроком для первой команды, как это было в «Шахтере», Фреду было очень непросто, ведь в конкурентах у него были не условные Дмитрий Гречишкин или Вячеслав Танковский, а Поль Погба, Андер Эррера, Маруан Феллайни, Неманья Матич, Скотт Мактоминей, Джесси Лингард, Хуан Мата, Бруну Фернандеш, Кристиан Эриксен и Донни ван де Бек. Причем большинство из перечисленных Фред «пережил» на «Олд Траффорд», и уходит лишь сейчас, летом 2023-го.

Если у кого-то в отношении Фреда и были какие-то чересчур завышенные ожидания в «Манчестер Юнайтед», то это, очевидно, исключительно проблемы этих людей. Всем же остальным очевидно главное – бразильский хавбек в целом не ударил лицом в грязь на Туманном Альбионе, сыграл более двухсот матчей за «красных дьяволов» и достаточно стабильно вызывался в расположение национальной сборной Бразилии, с которой принял участие в финальных частях Кубка Америки-2021 и чемпионата мира-2022. Только оценивая карьеру футболистов из категории «избранных», подобными аргументами можно всецело пренебрегать, для всех же остальных – это действительно очень существенные показатели, а от того и неудивительно, что сам Фред свое пребывание в «Манчестер Юнайтед» охарактеризовал просто, но емко – пять лет настоящей мечты.