Тен Хаг рассказал, планирует ли МЮ продлить контракт с экс-хавбеком Шахтера

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, планирует ли клуб продлевать контракт с бывшим полузащитником «Шахтера» Фредом, который с 2018 года выступает за «красных дьяволов».

«Мы ведем с ним переговоры о продлении контракта, но у нас все под контролем, потому что у нас есть варианты в отношении всех игроков, и мы их реализуем», - сказал нидерландский специалист.

Трудовое соглашение Фреда с «Манчестер Юнайтед» истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Фред покинет МЮ в конце сезона на правах свободного агента.