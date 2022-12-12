Тен Хаг рассказал, планирует ли МЮ продлить контракт с экс-хавбеком Шахтера
Контракт Фреда с манкунианцами истекает через полгода
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, планирует ли клуб продлевать контракт с бывшим полузащитником «Шахтера» Фредом, который с 2018 года выступает за «красных дьяволов».
«Мы ведем с ним переговоры о продлении контракта, но у нас все под контролем, потому что у нас есть варианты в отношении всех игроков, и мы их реализуем», - сказал нидерландский специалист.
Трудовое соглашение Фреда с «Манчестер Юнайтед» истекает 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Фред покинет МЮ в конце сезона на правах свободного агента.
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