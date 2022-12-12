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  4. Тен Хаг рассказал, планирует ли МЮ продлить контракт с экс-хавбеком Шахтера
Англия
12 декабря 2022, 22:44 |
772
2

Тен Хаг рассказал, планирует ли МЮ продлить контракт с экс-хавбеком Шахтера

Контракт Фреда с манкунианцами истекает через полгода

12 декабря 2022, 22:44 |
772
2
Тен Хаг рассказал, планирует ли МЮ продлить контракт с экс-хавбеком Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Фред

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, планирует ли клуб продлевать контракт с бывшим полузащитником «Шахтера» Фредом, который с 2018 года выступает за «красных дьяволов».

«Мы ведем с ним переговоры о продлении контракта, но у нас все под контролем, потому что у нас есть варианты в отношении всех игроков, и мы их реализуем», - сказал нидерландский специалист.

Трудовое соглашение Фреда с «Манчестер Юнайтед» истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Фред покинет МЮ в конце сезона на правах свободного агента.

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Фред Манчестер Юнайтед продление контракта Эрик тен Хаг трансферы АПЛ
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Источник Somos Fanáticos
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donnerwetter
Верните его в Шахтёр.
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0
Злий Глобинець
А хто його може замінити повноцінно? Хоч його і критикують часто, але ж в основу таки ставлять.
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-1
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