Петер ШМЕЙХЕЛЬ: «Фред – мой любимец в этом сезоне в Манчестер Юнайтед»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поделился мыслями относительно того, кто является его любимцем в команде в текущем сезоне.
«Кто ваш любимец в команде в текущем сезоне?» - спросили у Шмейхеля.
«Фред» - лаконично ответил датчанин.
April 13, 2020
В нынешнем розыгрыше АПЛ Фред провел 25 матчей, не отличившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что экс-коуч МЮ Жозе Моуриньо обманом заманил Фреда в команду.
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Источник — Sport.ua
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