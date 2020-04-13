Петер ШМЕЙХЕЛЬ: «Фред – мой любимец в этом сезоне в Манчестер Юнайтед»

Легендарный вратарь «красных дьяволов» довольно неожиданно выделил экс-хавбека «Шахтера»

  • 13.04.2020 18:17
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Петер ШМЕЙХЕЛЬ: «Фред – мой любимец в этом сезоне в Манчестер Юнайтед»
© Twitter. Петер Шмейхель

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поделился мыслями относительно того, кто является его любимцем в команде в текущем сезоне.

«Кто ваш любимец в команде в текущем сезоне?» - спросили у Шмейхеля.

«Фред» - лаконично ответил датчанин.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Фред провел 25 матчей, не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что экс-коуч МЮ Жозе Моуриньо обманом заманил Фреда в команду.

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Источник — Sport.ua

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