Аномальный трансфер Эланги. Почему МЮ не зарабатывает на продаже игроков

25 июля «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед» удивили футбольную публику тем, что провернули трансфер 21-летнего вингера Антони Эланги. За то, чтобы подписать полноценный пятилетний контракт с талантливым исполнителем «лесникам» пришлось раскошелиться на 15 миллионов фунтов, и этот переход оказался абсолютно аномальным для трансферных кампаний «Манчестер Юнайтед» последних лет.

Дело в том, что за минувшие десять лет «Манчестер Юнайтед» купил только четырех футболистов для первой команды, которых впоследствии продал по большей цене и получил от этого прибыль. Трансфер Дэниела Джеймса в «Лидс» в августе 2021-го позволил «красным дьяволам» заработать порядка 10 миллионов фунтов «чистыми», а еще небольшую маржу МЮ получил от продаж Хавьера «Чичарито» Эрнандеса и Криса Смоллинга. В большинстве остальных случаев на уходе своих футболистов клуб из красной половины Манчестера не зарабатывал, а скорее, просто разгружал зарплатную ведомость.

Именно поэтому продажа Эланги, который присоединился к академии «Манчестер Юнайтед» в 13-летнем возрасте, и прошел тернистый путь к первой команде, привлекает внимание, особенно на фоне уходов некоторых других «академиков» этого клуба. Например, за Зидана Икбала манкунианцы в начале июля получили от «Утрехта» всего около 860 тысяч фунтов, а прошлогодняя продажа Тахита Чонга в «Бирмингем» принесла казне «Манчестер Юнайтед» только 1,5 миллиона фунтов, причем в нынешнее трансферное окно клуб с «Сент-Эндрюс» успел перепродать нидерландского вингера в «Лутон» за 4 миллиона фунтов, получив хорошую прибыль на умении вести бизнес на рынке.

Одной из образцовых в этом вопросе для «Манчестер Юнайтед» можно также называть продажу Андреаса Перейры в «Фулхэм». За еще одного своего «академика» манчестерский клуб получил от «Фулхэма» 8,2 миллионов фунтов, и эта сделка оказалась успешной для всех сторон: МЮ смог хоть минимально скорректировать затраты на рынке (в минувшем сезоне «красные дьяволы» потратили на приобретение новичков 209 миллионов фунтов, а выручили от продажи ненужных игроков только 11,5 миллионов фунтов), бразильский хавбек вернулся в АПЛ и наконец-то получил стабильное место в составе, а Фулхэм, во многом благодаря и стараниям Перейры, сохранил прописку в элитарном дивизионе, что само по себе принесло «дачникам» приличный гешефт.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Перейра

И это именно те сделки, которые открывают возможность «Манчестер Юнайтед» для того, чтобы получать дополнительные деньги. Несмотря на переменные успехи в первой команде, ни Андреас Перейра, ни Антони Эланга недостаточно хороши, чтобы помочь вернуть «красных дьяволов» на топ-уровень при Эрике тен Хаге. Это качественные исполнители с рядом сильных сторон, однако для борьбы за чемпионство ни они, ни условные Сэм Джонстон, Тимоти Фосу-Менса, Патрик Макнейр или Тайлер Блэкетт откровенно не годятся. И по таким исполнителям «Манчестер Юнайтед» стоило принимать выгодные предложения о продаже, что в конечном итоге и было сделано. Другое дело, что в МЮ никогда не старались взвинтить до максимума цену на своих «академиков», а это то, чем уже несколько лет весьма успешно занимаются их «шумные соседи». Например, только от ухода вратаря Джеймса Траффорда, который недавно помог сборной Англии выиграть чемпионат Европы U-21, но так и не провел ни одного официального матча за «Манчестер Сити», «горожане» выручили порядка 15 миллионов фунтов. А это равнозначно сумме, которую «Юнайтед» получил за Элангу, но ведь тот предварительно сыграл аж 55 матчей за первую команду «красных дьяволов». Разницу, как говорится, ощутите сами…

В «Манчестер Сити», где также, как и в «Юнайтед», нет особых проблем с деньгами, смекнули, что на «академиках» от сезона к сезону можно делать хороший бизнес. Впрочем, в этом вопросе главное – не перегнуть палку, и не уподобиться «Челси», который как раз неоднократно проигрывал, применяя данную стратегию. Кевин Де Брюйне, Ромелу Лукаку, Мохаммед Салах – очевидные примеры того, как продавец впоследствии будет кусать локти, поспешив избавиться от некоторых своих молодых исполнителей.

Что правда, перед «Манчестер Юнайтед» остро не стоит задача зарабатывать деньги, а менеджеры этого клуба не хотят заглядывать слишком далеко в будущее и работать на перспективу. Им куда проще до последнего держать молодых игроков на «Олд Траффорд», а затем, когда те окончательно превратятся в обузу, просто отпустить их бесплатно или за крайне символическую компенсацию, как в указанных выше случаях с Чонгом и Икбалом.

Нужно понимать, что статус топ-клуба ко многому обязывает. «Юнайтед», как и ряду других коллективов из «высшего общества», в какой-то степени даже опасно опускаться до уровня мелкой торговли на рынке. Потому что они – это хищная рыба, и этот статус нужно поддерживать, причем вовсе не за счет распродажи игроков с целью получения прибыли. Наоборот, МЮ является частью избранных клубов, которые могут позволить себе использовать стратегию, где куда важнее иметь элитных футболистов для первой команды на пике возможностей, не задумываясь всерьез над всем остальным.

Бруну Фернандеш, Каземиро и Рафаэль Варан нужны нынешнему «Манчестер Юнайтед» вовсе не для того, чтобы вскоре их продать и извлечь из этого выгоду. Эти футболисты призваны помочь «красным дьяволам» выигрывать титулы и трофеи в ближайшие несколько сезонов. Когда они окажутся к этому неспособны, их заменят другие, а Фернандеш, Каземиро или Варан будут отпущены по «остаточной стоимости», а то и вовсе бесплатно, как Давид Де Хеа.

Условно говоря, даже если допустить, что завтра Джейдон Санчо вдруг станет безоговорочно лучшим и сильнейшим вингером в мировом футболе, то это вовсе не будет означать, что «Манчестер Юнайтед» экстренно попытается продать этого игрока, чтобы компенсировать ранее потраченные на него 73 миллиона фунтов. В МЮ просто будут наслаждаться тем фактом, что у них играет лучший вингер мира, и это для клуба такого уровня куда важнее, чем возможность вернуть деньги даже за не совсем удачный трансфер.

Именно поэтому клубы «помельче» могут сколько угодно высмеивать трансферную политику «Манчестер Юнайтед», особенно это касается ее «исходящего вектора». На самом же деле, нужно понимать, что «красные дьяволы» могут себе позволить тратить по 200 миллионов фунтов в год на приобретение элитных футболистов для первой команды, на которых вряд ли когда-то удастся получить выгоду от непосредственной перепродажи. Если же «Манчестер Юнайтед» наконец-то сменит собственников, то указанная сумма почти наверняка возрастет, и манкунианцы будут напоминать огромного бегемота, готового проглотить все, что ему только заблагорассудится.

Маленькие или средние клубы должны крутиться на трансферном рынке, придумывая различные успешные стратегии, чтобы зарабатывать деньги. Это необходимо им, чтобы выжить. Для «Манчестер Юнайтед» это не так, и это единственное объяснение, почему топ-менеджмент «красных дьяволов», даже несмотря на нынешний кейс с Элангой, не спешит (а, возможно, и вовсе не будет) менять свои принципы работы относительно своевременной продажи игроков с ограниченным потенциалом, или тех, кто уже давно клубу не нужен.