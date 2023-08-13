Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пять лет настоящей мечты. Фред трогательно попрощался с Манчестер Юнайтед
Англия
13 августа 2023, 09:24 | Обновлено 13 августа 2023, 09:25
796
0

Пять лет настоящей мечты. Фред трогательно попрощался с Манчестер Юнайтед

Бразилец переходит в «Фенербахче»

13 августа 2023, 09:24 | Обновлено 13 августа 2023, 09:25
796
0
Пять лет настоящей мечты. Фред трогательно попрощался с Манчестер Юнайтед
fenerbahce.org. Фред

30-летний центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред покидает английский клуб, и уже успел попрощаться с ним самим, а также с болельщиками «красных дьяволов».

«Спасибо за все, футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Сегодня заканчивается один из самых красивых этапов в моей карьере. Я жил мечтой носить футболку одного из крупнейших клубов мира. Переживая взлеты и падения, я ухожу с убеждением, что всегда выкладывался по максимуму на всех тренировках и играх. Это были пять лет настоящей мечты для меня и моей семьи. Я буду вечно благодарен за эту возможность. Навсегда Красный!», - написал Фред.

В настоящий момент Фред находится в Стамбуле, где проходит медицинский осмотр и улаживает детали личного контракта с «Фенербахче». Турецкий клуб оповестил о прибытии бразильца в Турцию, но пока официально не объявлял о подписании футболиста.

По теме:
Салернитана проявляет интерес к полузащитнику Шахтера
Источник: Реал и Челси устно договорились об аренде Кепы
Говорят, что тепер точно! Полесье вновь объявило о подписании бразильца
Фред Манчестер Юнайтед Фенербахче трансферы трансферы АПЛ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сумасшедшая развязка и победа в овертайме. Украина обыграла Болгарию
Баскетбол | 12 августа 2023, 19:05 6
Сумасшедшая развязка и победа в овертайме. Украина обыграла Болгарию
Сумасшедшая развязка и победа в овертайме. Украина обыграла Болгарию

Украинцы растеряли преимущество, но сумели одержать победу

Сухой матч Лунина. Реал уверенно обыграл Атлетик
Футбол | 13 августа 2023, 02:10 1
Сухой матч Лунина. Реал уверенно обыграл Атлетик
Сухой матч Лунина. Реал уверенно обыграл Атлетик

Голами отличились Родриго и Беллингем

Хет-трик Ольмо и дебют Кейна. РБ Лейпциг завоевал Суперкубок Германии
Футбол | 12.08.2023, 23:38
Хет-трик Ольмо и дебют Кейна. РБ Лейпциг завоевал Суперкубок Германии
Хет-трик Ольмо и дебют Кейна. РБ Лейпциг завоевал Суперкубок Германии
ГРИГОРЧУК – о поведении Оболони: «На мой взгляд, это какая-то дикость»
Футбол | 12.08.2023, 18:47
ГРИГОРЧУК – о поведении Оболони: «На мой взгляд, это какая-то дикость»
ГРИГОРЧУК – о поведении Оболони: «На мой взгляд, это какая-то дикость»
Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером
Футбол | 12.08.2023, 09:40
Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером
Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Довбик феерично дебютировал за Жирону, забив с паса Цыганкова
ВИДЕО. Довбик феерично дебютировал за Жирону, забив с паса Цыганкова
12.08.2023, 19:41 84
Футбол
Дебют мечты. Довбик в первом матче в Ла Лиге спас Жирону от поражения
Дебют мечты. Довбик в первом матче в Ла Лиге спас Жирону от поражения
12.08.2023, 20:00 10
Футбол
Монфис идет дальше. Известны все четвертьфиналисты на Мастерсе в Торонто
Монфис идет дальше. Известны все четвертьфиналисты на Мастерсе в Торонто
11.08.2023, 10:45
Теннис
Таблица коэффициентов. Спуск вниз: рейтинг, в который не хочется смотреть
Таблица коэффициентов. Спуск вниз: рейтинг, в который не хочется смотреть
11.08.2023, 11:40 58
Футбол
Украинского дерби не будет. Костюк вылетела из турнира в Монреале
Украинского дерби не будет. Костюк вылетела из турнира в Монреале
11.08.2023, 20:20
Теннис
Напраздновался. Роналду грозит арест в Саудовской Аравии
Напраздновался. Роналду грозит арест в Саудовской Аравии
11.08.2023, 16:04 18
Футбол
Свитолина, Калинина и Костюк узнали первых соперниц на турнире в Цинциннати
Свитолина, Калинина и Костюк узнали первых соперниц на турнире в Цинциннати
12.08.2023, 17:43 4
Теннис
Ястремская вышла в финал турнира WTA в Польше
Ястремская вышла в финал турнира WTA в Польше
11.08.2023, 18:12 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем