Пять лет настоящей мечты. Фред трогательно попрощался с Манчестер Юнайтед

30-летний центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред покидает английский клуб, и уже успел попрощаться с ним самим, а также с болельщиками «красных дьяволов».

«Спасибо за все, футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Сегодня заканчивается один из самых красивых этапов в моей карьере. Я жил мечтой носить футболку одного из крупнейших клубов мира. Переживая взлеты и падения, я ухожу с убеждением, что всегда выкладывался по максимуму на всех тренировках и играх. Это были пять лет настоящей мечты для меня и моей семьи. Я буду вечно благодарен за эту возможность. Навсегда Красный!», - написал Фред.

В настоящий момент Фред находится в Стамбуле, где проходит медицинский осмотр и улаживает детали личного контракта с «Фенербахче». Турецкий клуб оповестил о прибытии бразильца в Турцию, но пока официально не объявлял о подписании футболиста.