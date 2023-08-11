ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед и Фенербахче согласовали трансфер Фреда
Экс-лидер «Шахтера» продолжит карьеру в Турции
30-летний центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред в ближайшее время переберется в турецкий «Фенербахче».
Английский клуб официально отрапортовал о том, что достиг договоренности с «желтыми канарейками» о продаже бразильца. Сделка состоится при условии прохождения Фредом медицинского осмотра, согласования личных условий с «Фенербахче» и получения международного разрешения на переход.
В субботу Фред должен прибыть в Стамбул для прохождения медосмотра и улаживания остальных вопросов.
По информации английских СМИ, от продажи Фреда «Манчестер Юнайтед» получит порядка 15 миллионов евро.
Напомним, Фред перешел в МЮ летом 2018 года из «Шахтера» за 59 миллионов евро. За пять сезонов бразилец провел за английскую команду 213 матчей и забил 14 мячей.
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