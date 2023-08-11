Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед и Фенербахче согласовали трансфер Фреда
Англия
11 августа 2023, 23:21 |
979
3

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед и Фенербахче согласовали трансфер Фреда

Экс-лидер «Шахтера» продолжит карьеру в Турции

11 августа 2023, 23:21 |
979
3
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед и Фенербахче согласовали трансфер Фреда
Getty Images/Global Images Ukraine. Фред

30-летний центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред в ближайшее время переберется в турецкий «Фенербахче».

Английский клуб официально отрапортовал о том, что достиг договоренности с «желтыми канарейками» о продаже бразильца. Сделка состоится при условии прохождения Фредом медицинского осмотра, согласования личных условий с «Фенербахче» и получения международного разрешения на переход.

В субботу Фред должен прибыть в Стамбул для прохождения медосмотра и улаживания остальных вопросов.

По информации английских СМИ, от продажи Фреда «Манчестер Юнайтед» получит порядка 15 миллионов евро.

Напомним, Фред перешел в МЮ летом 2018 года из «Шахтера» за 59 миллионов евро. За пять сезонов бразилец провел за английскую команду 213 матчей и забил 14 мячей.

По теме:
ЮКСА усилился двумя украинцами, на очереди – три бразильца
Ждут ответа. Николо Дзаньоло может перейти в Астон Виллу
Гарри Кейн прилетел в Германию
Фред Манчестер Юнайтед Фенербахче трансферы АПЛ трансферы
Источник ФК Манчестер Юнайтед
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛУЧЕСКУ: «Ярмоленко не шел за Феррари, и тот делал опасные проходы»
Футбол | 11 августа 2023, 00:40 31
ЛУЧЕСКУ: «Ярмоленко не шел за Феррари, и тот делал опасные проходы»
ЛУЧЕСКУ: «Ярмоленко не шел за Феррари, и тот делал опасные проходы»

Главный тренер «Динамо» дал пресс-конференцию после поражения от «Ариса»

Источник: у Малиновского есть предложения из Саудовской Аравии
Футбол | 11 августа 2023, 20:01 12
Источник: у Малиновского есть предложения из Саудовской Аравии
Источник: у Малиновского есть предложения из Саудовской Аравии

Будущее хавбека «Марселя» по-прежнему под вопросом

Жирона интересуется Пихаленком. Переход Бражко маловероятен
Футбол | 11.08.2023, 14:47
Жирона интересуется Пихаленком. Переход Бражко маловероятен
Жирона интересуется Пихаленком. Переход Бражко маловероятен
Иван ГЕЦКО: «Ко дну украинцам в еврокубках уже совсем близко»
Футбол | 11.08.2023, 11:08
Иван ГЕЦКО: «Ко дну украинцам в еврокубках уже совсем близко»
Иван ГЕЦКО: «Ко дну украинцам в еврокубках уже совсем близко»
Дубль Холанда. Ман Сити начал защиту титула АПЛ с разгрома Бернли
Футбол | 12.08.2023, 00:10
Дубль Холанда. Ман Сити начал защиту титула АПЛ с разгрома Бернли
Дубль Холанда. Ман Сити начал защиту титула АПЛ с разгрома Бернли
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Все звезды Шахтера, которых 50+ продали или хотели продать в итоге в Турции и Греции
Вот так вот вышло...
Не хорошо это, но констатация факта. Стратегия была не очень...
И сейчас на это полагаться не стоит
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ястремская вышла в финал турнира WTA в Польше
Ястремская вышла в финал турнира WTA в Польше
11.08.2023, 18:12 9
Теннис
Стали известны зарплата и срок контракта Малиновского в Торино
Стали известны зарплата и срок контракта Малиновского в Торино
10.08.2023, 11:05 21
Футбол
ВИДЕО. Мастерская сенсация. Монфис обыграл 4-ю ракетку мира в Торонто
ВИДЕО. Мастерская сенсация. Монфис обыграл 4-ю ракетку мира в Торонто
10.08.2023, 08:17 2
Теннис
ВИДЕО. Растерзанная Поворознюком учительница. Новое расследование Гордона
ВИДЕО. Растерзанная Поворознюком учительница. Новое расследование Гордона
10.08.2023, 06:15 7
Футбол
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
11.08.2023, 14:14 1
Футбол
КМ. Фиаско Карлсена, ничья Иванчука, поражение Пономарева, дерби Музычук
КМ. Фиаско Карлсена, ничья Иванчука, поражение Пономарева, дерби Музычук
10.08.2023, 06:57
Другие виды
Когда нужен VAR. Динамо с минимальным счетом проиграло Арису
Когда нужен VAR. Динамо с минимальным счетом проиграло Арису
10.08.2023, 23:14 144
Футбол
Топ-5 pound-for-pound. Как рейтинг должен выглядеть сейчас?
Топ-5 pound-for-pound. Как рейтинг должен выглядеть сейчас?
11.08.2023, 17:00 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем