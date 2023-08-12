Третья победа подряд. Рух все же забил Полесью в конце матча

После поражения в прошлом туре от «Днепра-1» главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев в стартовом составе своих подопечных произвел некоторые изменения: вместо Кудрика, дисквалифицированного Кушниренка, Козака и Танковского на поле вышли Бойко, Крушинский, Назаренко и очередной новичок житомирян Мустафаев, перешедший из «Александрии». В стартовом составе «Руха» произошла только одна ротация: Рунича заменил Соломон.

Уже в дебюте игры хозяева поля могли открыть счет. Смоляков со стандарта навесил в штрафную, где головой пробивал Чоботенко в ближний угол ворот и Ледвий сумел ликвидировать угрозу. Мог отличиться и Мустафаев, но после передачи Крушинского удар у Эмиля получился несильный и в руки вратарю.

УПЛ

Оба соперника при организации атак часто теряли мяч в середине поля и опасных моментов возникало мало. К тому же команды осторожно действовали в обороне. Не было возможности нанести прицельного удара и у лучшего бомбардира «руховцев» Климчука, который проводил свой 100-й матч в УПЛ. К концу тайма опасный удар в дальний угол наносил Кравченко, но Ледвий в падении выбил мяч. Не хватило точности и удара головой Будковского, которому делал передачу Кравченко.

В начале второго тайма первый удар в рамку ворот нанесли подопечные Калитвинцева, но после паса Кравченко Макуана сходу пробил низом в руки вратарю. «Руховцы» ответили фланговым проходом и ударом Климчука, который не попал в рамку ворот. Пономарев произвел двойную замену, выпустив на поле Рунича и Квасницу, которые в нынешнем чемпионате уже забивали «джокерские» голы.

​​​​​​​УПЛ

И Квасница мог забить гол и в Житомире, но опытный Бойко отразил удар соперника. Вскоре Бойко снова спасает «Полесье», парируя удар головой в исполнении капитана «Руха» Сапуги. Во втором тайме игра была более открытой и интересной. Соперники, пытаясь вырвать победу, быстро переходили от обороны к атаке, но до точных завершающих ударов дело не доходило.

К концу матча гости выполнили несколько угловых ударов, однако игроки «Полесья» успевали опережать соперников. И все же усилия «Руха» привели к взятию ворот. Длинную передачу Климчука на дальнюю штангу сумел замкнуть Квасница. В итоге «Рух» улучшил клубный рекорд, одержав третью подряд победу в УПЛ. В общей сложности беспроигрышная серия «Руха» продолжается 7 игр (5 побед и 2 ничьи), что стало повторением клубного рекорда. Отметим и вратаря «руховцев» Ледвия, проведшего свой 1-й «сухой» матч в УПЛ (в 6-й игре), а для «Полесья» это был первый безголевой матч в элитном дивизионе страны.

Украинская Премьер-лига. 3 тур.

«Полесье» - «Рух» - 0:1.

Квасница, 90.

Роман, 35, Сапуга, 75, Рунич, 90+3, Довгий, 90+3.

«Полесье»: Бойко – Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Кравченко, Огиря, Крушинский (Янаков, 70), Мустафаев (Танковский, 46), Макуана, Назаренко (Козак, 63), Будкивский.

«Рух»: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон, Сапуга, Притула (Таллес, 67), Теслюк (Квасница, 56), Климчук, Соломон (Рунич, 56, Пастух, 90+3).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Центральный городской стадион «Полесье» (Житомир).

ПОЛЕСЬЕ - РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА