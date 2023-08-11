В субботу, 12 августа, «Рух» проведет свой первый гостевой матч в новом чемпионате и будет противостоять дебютанту УПЛ «Полесью». В отличие от житомирян, руховцы в новом сезоне очков еще не теряли.

Полесье

«Полесье», возглавляемое Юрием Калитвинцевым, проведет в Житомире свою вторую игру в УПЛ, а в первой на домашней арене (правда, в статусе номинальных гостей) одержало победу над «Вересом». Состав «Полесья» после перехода из Первой лиги в высший дивизион существенно обновился. В составе житомирян дебютировало 7 новичков: Денис Бойко (перешел из «Динамо»), Артем Шабанов («Фехервар», Венгрия), Никита Кравченко, Сергей Чоботенко (оба – «Колос»), Артем Смоляков («Ингулец), Бени Макуана («Монпелье», Франция), Вячеслав Танковский, Александр Назаренко (оба – «Днепр-1»).

Очередным новичком «Полесье» объявило 18-летнего бразильского нападающего Ариэльсона, выступавшего за юношеские команды «Крузейро». Правда, затем новость об аренде бразильского игрока исчезла с сайта житомирского клуба. Из-за удаления в прошлом туре пропустит игру Богдан Кушниренко. Филипп Будковский может забить 40-й гол в УПЛ, а его одноклубники Дмитрий Шастал и Александр Назаренко – 10-е.

Рух

Руховцы удачно стартовали в новом сезоне, одержав две домашние волевые победы над представителями Украины в текущем еврокубковом сезоне – «Зарей» и «Ворсклой». В общем, беспроигрышная серия «Руха» с 21 мая продолжается в чемпионатах 6 игр: четыре победы и две ничьи. До повторения клубного рекорда подопечным Виталия Пономарева остался еще один матч. Да и три раза подряд руховцы в УПЛ еще не побеждали.

В субботу 100-й матч в УПЛ может провести лучший бомбардир «Руха» Юрий Климчук, который может забить 25-й гол. Руховцы могут потерпеть 30-е поражение в чемпионатах, в том числе 20-е гостевое. «Желто-черные» могут также пропустить 100-й гол в УПЛ (еще 1 мяч). В «Рух» вернулся 28-летний французский полузащитник Фредди Плюман. В январе прошлого года Плюман на правах свободного агента перешел из бельгийского «Вестерло» в «Рух», а после полномасштабного вторжения решил продолжить карьеру в Израиле.

Перед выездом в Житомир Виталий Пономарев отметил: «Мы будем играть против хорошей и качественной команды. «Полесье» хорошо поработало на трансферном рынке, подписало много футболистов. Они ставят перед собой высокие задачи. Конечно, «Полесье» также будет играть на победу, у них есть перспектива бороться за первую шестерку в УПЛ. Поэтому нас ждет серьезная игра».

Статистика встреч

Ранее соперники не встречались ни в каких официальных турнирах. Так что «Полесье», которое проведет свою третью игру в УПЛ, станет 19-м соперником «Руха» в украинских чемпионатах.

Фемида

Арбитром матча назначен Максим Козыряцкий (Запорожье), который провел 52 игры в УПЛ. Ранее «Рух» при Козыряцком отыграл 5 матчей в чемпионатах: победа, две ничьи и два поражения. «Полесье» при этом арбитре проведет первую игру в УПЛ.

Прогноз на противостояние

«Полесье» в прошлом сезоне на своем поле провело 11 игр, в которых одержало 9 побед и потерпело 2 поражения. «Рух» в 15-ти гостевых матчах прошлого чемпионата побеждал всего трижды, а проигрывал 8 раз. Нашим прогнозом будет победа хозяев поля.

Ориентировочные составы:

«Полесье»: Бойко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков, Кравченко, Огиря, Янаков, Танковский, Козак, Макуана, Будковский.

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Сыч, Слюбик, Сапуга, Эдсон, Рунич, Притула, Теслюк, Климчук.

12 августа, суббота