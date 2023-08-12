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Чемпионат Украины
Полесье
12.08.2023 17:00 – FT 0 : 1
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
12 августа 2023, 20:28 | Обновлено 12 августа 2023, 20:33
612
0

ПОНОМАРЕВ: «Третью игру подряд очень качественно проводим второй тайм»

Главный тренер «Руха» – о матче с «Полесьем»

12 августа 2023, 20:28 | Обновлено 12 августа 2023, 20:33
612
0
ПОНОМАРЕВ: «Третью игру подряд очень качественно проводим второй тайм»
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал третью подряд победу на старте сезона в УПЛ. В субботу львовяне переиграли «Полесье» (1:0).

- Положительные эмоции, потому что победили. В первом тайме не удалось воплотить на поле то, что мы планировали. Но уже третью игру подряд мы очень качественно проводим второй тайм. Благодаря этому и удалось победить «Полесье».

Двойная замена в начале второго тайма должна была добавить командной скорости. Также в предыдущих матчах замены усиливали игру, так произошло и на этот раз. К нам также вернулся Плюман. Он еще не готов на 100%, но это качественный футболист, который поможет нашей команде.

За счет командных действий и функциональной подготовки удалось вырвать победу в игре с «Полесьем». У житомирян есть несколько хороших атакующих игроков и мы готовились к этому матчу.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Рух Львов Полесье - Рух Виталий Пономарев
Источник ФК Рух Львов
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