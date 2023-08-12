ПОНОМАРЕВ: «Третью игру подряд очень качественно проводим второй тайм»

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал третью подряд победу на старте сезона в УПЛ. В субботу львовяне переиграли «Полесье» (1:0).

- Положительные эмоции, потому что победили. В первом тайме не удалось воплотить на поле то, что мы планировали. Но уже третью игру подряд мы очень качественно проводим второй тайм. Благодаря этому и удалось победить «Полесье».

Двойная замена в начале второго тайма должна была добавить командной скорости. Также в предыдущих матчах замены усиливали игру, так произошло и на этот раз. К нам также вернулся Плюман. Он еще не готов на 100%, но это качественный футболист, который поможет нашей команде.

За счет командных действий и функциональной подготовки удалось вырвать победу в игре с «Полесьем». У житомирян есть несколько хороших атакующих игроков и мы готовились к этому матчу.