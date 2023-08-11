В субботу, 12 августа, состоится поединок 3 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть житомирское «Полесье» и львовский «Рух». Игра пройдет в Житомире на поле Центрального городского стадиона «Полесье», начало – в 17:00.

Обе команды имеют амбициозные цели в сезоне и довольно успешно стартовали. «Полесье» победило в стартовом туре «Верес» (2:0) и было близким, чтобы взять очки в поединке с вице-чемпионом - «Днепром-1» (1:2). А в «руха» все даже лучше – поочередно были одолены участники еврокубков «Заря» (2:1) и «Ворскла» (3:1), а форвард львовян Климчук забил в этих матчах три гола и, очевидно, не намерен останавливаться.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Полесье» – «Рух». в украинской версии сайта.