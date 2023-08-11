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Украина. Премьер лига
11 августа 2023, 19:35 | Обновлено 11 августа 2023, 19:37
218
0

Полесье – Рух. Текстовая транслция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3 тура Украинской Премьер-лиги

11 августа 2023, 19:35 | Обновлено 11 августа 2023, 19:37
218
0
Полесье – Рух. Текстовая транслция матча
ФК Рух
11 августа в 19:32 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В субботу, 12 августа, состоится поединок 3 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть житомирское «Полесье» и львовский «Рух». Игра пройдет в Житомире на поле Центрального городского стадиона «Полесье», начало – в 17:00.

Обе команды имеют амбициозные цели в сезоне и довольно успешно стартовали. «Полесье» победило в стартовом туре «Верес» (2:0) и было близким, чтобы взять очки в поединке с вице-чемпионом - «Днепром-1» (1:2). А в «руха» все даже лучше – поочередно были одолены участники еврокубков «Заря» (2:1) и «Ворскла» (3:1), а форвард львовян Климчук забил в этих матчах три гола и, очевидно, не намерен останавливаться.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Полесье» – «Рух». в украинской версии сайта.

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Полесье Житомир Рух Львов Полесье - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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