Украина. Премьер лига12 августа 2023, 21:32 | Обновлено 12 августа 2023, 21:59
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Полесье – Рух – 0:1. Дожали в концовке. Видео гола и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 3-го тура УПЛ
12 августа 2023, 21:32 | Обновлено 12 августа 2023, 21:59
467
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В субботу, 12 августа, состоялся поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли житомирское «Полесье» и львовский «Рух».
Украинская Премьер-лига. 3 тур.
«Полесье» - «Рух» - 0:1.
Квасница, 90.
«Полесье»: Бойко – Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Кравченко, Огиря, Крушинский (Янаков, 70), Мустафаев (Танковский, 46), Макуана, Назаренко (Козак, 63), Будкивский.
«Рух»: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон, Сапуга, Притула (Таллес, 67), Теслюк (Квасница, 56), Климчук, Соломон (Рунич, 56, Пастух, 90+3).
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Квасница (Рух Львов).
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