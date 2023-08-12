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Чемпионат Украины
Полесье
12.08.2023 17:00 – FT 0 : 1
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
12 августа 2023, 21:32 | Обновлено 12 августа 2023, 21:59
467
0

Полесье – Рух – 0:1. Дожали в концовке. Видео гола и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 3-го тура УПЛ

12 августа 2023, 21:32 | Обновлено 12 августа 2023, 21:59
467
0
Полесье – Рух – 0:1. Дожали в концовке. Видео гола и обзор матча
ФК Рух Львов

В субботу, 12 августа, состоялся поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли житомирское «Полесье» и львовский «Рух».

Украинская Премьер-лига. 3 тур.

«Полесье» - «Рух» - 0:1.

Квасница, 90.

«Полесье»: Бойко – Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Кравченко, Огиря, Крушинский (Янаков, 70), Мустафаев (Танковский, 46), Макуана, Назаренко (Козак, 63), Будкивский.

«Рух»: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон, Сапуга, Притула (Таллес, 67), Теслюк (Квасница, 56), Климчук, Соломон (Рунич, 56, Пастух, 90+3).

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Квасница (Рух Львов).
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Источник Sport.ua
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