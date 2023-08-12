Морской бой. Черноморец с двумя удалениями обыграл Оболонь
Киевляне остались в меньшинстве еще раньше соперников, поэтому не смогли вовремя среагировать
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 3-й тур.
«Черноморец» – «Оболонь» - 2:0
Васильев, 14, Иеде, 62
Брагару, 44, Кузык, 54 – Карась, 26
Кузык, 72 (второе предупреждение), Салюк, 78 (грубый фол) – Карась, 47 (второе предупреждение)
«Черноморец»: Шевченко – Брагару, Ермаков, Салюк, Путря – Васильев, Шпорн, Кузык – Бойчук (Авагимян, 46, Гучек, 81), Иеде (Хадида, 63), Штогрин (Грисьо, 88).
«Оболонь»: Федоровский – Фатеев, Приймак, Карась, Осман – Слободян (Лукьянчук, 52), Мороз, Черненко – Прокопенко (Чернов, 52), Краснопир (Тарануха, 63), Мединский (Нагиев, 68).
Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).
Стадион: «Черноморец» (Одесса).
Удары (в створ): 19 (5) – 10 (2)
Угловые: 3 – 1
Оффсайды: 3 – 3.
ЧЕРНОМОРЕЦ - ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 27°C
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хозяйки мундиаля выбили из турнира команду Франции, не будучи фаворитом матча 1/4 финала
Дьемерси Мбокани переберется в ереванский «Ноа»