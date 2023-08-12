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Чемпионат Украины
Черноморец
12.08.2023 15:00 – FT 2 : 0
Оболонь
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Украина. Премьер лига
12 августа 2023, 17:00 |
847
0

Морской бой. Черноморец с двумя удалениями обыграл Оболонь

Киевляне остались в меньшинстве еще раньше соперников, поэтому не смогли вовремя среагировать

12 августа 2023, 17:00 |
847
0
Морской бой. Черноморец с двумя удалениями обыграл Оболонь
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Черноморец» – «Оболонь» - 2:0

Васильев, 14, Иеде, 62

Брагару, 44, Кузык, 54 – Карась, 26

Кузык, 72 (второе предупреждение), Салюк, 78 (грубый фол) – Карась, 47 (второе предупреждение)

«Черноморец»: Шевченко – Брагару, Ермаков, Салюк, Путря – Васильев, Шпорн, Кузык – Бойчук (Авагимян, 46, Гучек, 81), Иеде (Хадида, 63), Штогрин (Грисьо, 88).

«Оболонь»: Федоровский – Фатеев, Приймак, Карась, Осман – Слободян (Лукьянчук, 52), Мороз, Черненко – Прокопенко (Чернов, 52), Краснопир (Тарануха, 63), Мединский (Нагиев, 68).

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

Удары (в створ): 19 (5) – 10 (2)
Угловые: 3 – 1
Оффсайды: 3 – 3.

ЧЕРНОМОРЕЦ - ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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