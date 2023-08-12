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Украина. Премьер лига
12 августа 2023, 00:18 |
25
0

Черноморец – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги

12 августа 2023, 00:18 |
25
0
Черноморец – Оболонь. Текстовая трансляция матча
ФК Оболонь Киев

В субботу, 12-го августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 15:00.

«Моряки» впервые в новом сезоне сыграют в родных стенах, тогда как их турне в центральную часть страны прошло с переменным успехом. «Черноморец» сначала обыграл ЛНЗ (2:0), после чего с таким же счетом уступил «Колосу». А теперь в Одессу приезжает «Оболонь», которая выдала просто роскошное дерби против «Динамо» (2:4), и теперь просто не видит перед собой препятствий. Новички УПЛ текущей кампании еще не побеждали.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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