В субботу, 12-го августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 15:00.

«Моряки» впервые в новом сезоне сыграют в родных стенах, тогда как их турне в центральную часть страны прошло с переменным успехом. «Черноморец» сначала обыграл ЛНЗ (2:0), после чего с таким же счетом уступил «Колосу». А теперь в Одессу приезжает «Оболонь», которая выдала просто роскошное дерби против «Динамо» (2:4), и теперь просто не видит перед собой препятствий. Новички УПЛ текущей кампании еще не побеждали.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.