В субботу, 12 августа, в Одессе на поле стадиона «Черноморец» состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют местный «Черноморец» и киевская «Оболонь». Стартовый свисток арбитра Дмитрия Панчишина из Харькова прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Черноморец

Одесский «Черноморец» в новом сезоне УПЛ стартовал уверенно, обыграв на выезде со счетом 2:0 дебютанта элитного дивизиона – черкасский ЛНЗ. Успех на выезде требовал продолжения, но «моряки» поддержать почин не смогли. Во втором матче кампании они в Ковалевке проиграли «Колосу» – 0:2.

Таким образом, в настоящий момент «Черноморец» в турнирной таблице чемпионата занимает 10-е место, имея три очка из шести возможных. Любопытно, что в итоговой турнирной таблице предыдущего сезона УПЛ «Черноморец» был 10-м, имея в активе 35 очков после 30 матчей (9 побед, 8 ничьих, 13 поражений).

Напомним, что рамках летней подготовки команда Романа Григорчука осталась без вратарей Кожухаря, Непогодова и Паста, а также полевых игроков Селина, Белого, Плаксы, Демченко, Задои, Политыло, Алефиренко, Гладкого и Юсова.

Новичками «Черноморца» стали голкиперы Алексей Шевченко и Билык, полевые игроки Максим Грисьо, Бойчук, Шпорн, Данилюк, Сытников и Иеде.

Оболонь

Киевская «Оболонь» возвращение в элитную лигу украинского чемпионата отметила домашней ничьей 0:0 в противостоянии с «Колосом». Затем «пивоваров» ждало домашнее испытание киевским «Динамо», которое они не выдержали, потерпев поражение со счетом 2:4.

Одно набранное очко в двух поединках позволяет сейчас «Оболони» в таблице УПЛ занимать 11 позицию – сразу за «Черноморцем». Кстати, между одесситами и киевлянами в настоящий момент имеется разрыв в два турнирных пункта – им вся таблица делится на две части. С этой точки зрения не только для «пивоваров», которые находятся внизу, а и для «моряков», идущих выше, исход очного поединка будет иметь важное значение. Можно сказать, это будет сражение за шесть очков.

Не лишним будет вспомнить, что киевская команда в преддверии нового для себя вызова на «высшем уровне» провели усиление состава. Так, ей удалось усилиться голкипером Александром Рыбкой, компанию которому составили защитник Дмитрий Нагиев из «Ингульца», опорник Владислав Приймак и форвард Ростислав Тарануха (оба – экс-»Карпаты»), вингер Игорь Мединский, игравший до этого в Хорватии за «Карловац», и центрбек из ФК «Львов» Артем Вовкун.

Статистика матчей

«Колос» и «Черноморец» ранее между собой в УПЛ не встречались.

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Билык – Ермаков, Салюк, Гучек, Путря, Шпорн, Васильев, Брагару, Бойчук, Кузык, Иеде.

«Оболонь»: Федоривский – Приймак, Вовкун, Лукьянчук, Медынский, Прокопенко, Слободян, Мороз, Черненко, Краснопир, Тарануха.

Прогноз на противостояние

«Черноморец» после поражения в гостях от «Колоса» на своем поле должен будет с удвоенной энергией стремиться к победе. Для ее достижения у «моряков» все есть. Единственное, спутать карты команде Григорчука может настрой подопечных Валерия Иващенко. Им также есть за что биться, имея в пассиве поражение в предыдущей игре сезона от киевского «Динамо». И все-таки, маловероятно, что мотивация у киевлян в итоге окажется сильнее, чем у одесситов, которым в достижении победы должны и стены помочь. В общем, в матче стоит ожидать победы «Черноморца». Сложной и минимальной, но победы.

12 августа, суббота